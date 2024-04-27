Leicester City Resmi Promosi ke Premier League 2024-2025, Siap Tempur Musim Depan!

LEICESTER City resmi promosi ke Premier League (Liga Inggris) 2024-2025. The Foxes -julukan Leicester City- dipastikan siap tempur di kompetisi teratas tanah Britania Raya musim depan.

Leicester dipastikan kembali ke Premier League pada Sabtu (27/04/2024). Jamie Vardy dan rekan-rekan memastikan hal tersebut setelah rival mereka yakni Leeds United kalah saat menghadapi Queens Park Rangers.

Kekalahan itu membuat Leeds tak akan bisa mengejar perolehan poin Leicester yang berada di puncak klasemen sementara. Terlebih, Leeds United tinggal menyisakan satu pertandingan di sisa musim ini.

Dengan begitu, Leicester City dipastikan keluar sebagai juara divisi Championships 2023-2024. Mereka saat ini berada di posisi teratas dengan mengoleksi 94 poin.

Pasukan Enzo Maresca bahkan berpeluang menutup musim dengan raihan 100 poin. Seperti diketahui, Leicester sendiri masih menyisakan dua laga melawan Preston dan Blackburn Rovers.