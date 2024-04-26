Biodata dan Agama Rafael Struick yang Cetak 2 Gol untuk Timnas Indonesia U-23 di Laga Kontra Korsel U-23

Biodata dan agama Rafael Struick, penyerang Timnas Indonesia U-23 yang cetak dua gol ke gawang Timnas Korsel U-23. (Foto: AFC)

BIODATA dan agama Rafael Struick yang mencetak dua gol untuk Timnas Indonesia U-23 di laga perempatfinal Piala Asia U-23 2024 melawan Timnas Korea Selatan U-23 mendadak menjadi buruan warganet.

Seperti diketahui, nama Rafael Struick menjadi perbincangan setelah mencetak 2 gol dalam kesuksesan Timnas Indonesia U-23 menumbang Korea Selatan di babak Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Gol pertama ia lesakkan di menit ke-15. Memanfaatkan bola liar di depan kotak penalti, pemain klub ADO Den Haag ini langsung melakukan shooting tanpa melihat gawang. Tendangannya pun sukses membuat skuad Garuda Muda unggul 1-0.

Sempat disamakan karena gol bunuh diri Komang Teguh di menit 45, Timnas Indonesia U-23 kembali unggul di masa injury time babak pertama. Memanfaatkan koordinasi yang lemah di lini pertahanan Korea Selatan U-23, Rafael Struick sukses menyambut umpan lambung Ivar Jenner dan mengonversikannya menjadi gol.

Dua gol Rafael Struick ini hampir membuat Timnas Indonesia U-23 menang atas Korea Selatan U-23 di waktu normal. Namun, di menit 84, Korea Selatan U-23 menyamakan kedudukan lewat aksi individu Jeong Sang-bon. Alhasil, skor berubah 2-2 dan bertahan hingga waktu normal dan babak tambahan 2x15 menit berakhir.

Singkat kata, Timnas Indonesia U-23 akhirnya menang dramatis dengan skor 11-10 lewat babak adu penalti. Rafael Struick merupakan pemain kelahiran Leidschendam, 27 Maret 2003. Berposisi utama sebagai sayap kiri, Rafael Struick memulai kiprahnya di dunia sepakbola bersama akademi Forum Sport dan RKAVV Leidschendam.