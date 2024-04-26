Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Biodata dan Agama Rafael Struick yang Cetak 2 Gol untuk Timnas Indonesia U-23 di Laga Kontra Korsel U-23

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |16:38 WIB
Biodata dan Agama Rafael Struick yang Cetak 2 Gol untuk Timnas Indonesia U-23 di Laga Kontra Korsel U-23
Biodata dan agama Rafael Struick, penyerang Timnas Indonesia U-23 yang cetak dua gol ke gawang Timnas Korsel U-23. (Foto: AFC)
A
A
A

BIODATA dan agama Rafael Struick yang mencetak dua gol untuk Timnas Indonesia U-23 di laga perempatfinal Piala Asia U-23 2024 melawan Timnas Korea Selatan U-23 mendadak menjadi buruan warganet.

Seperti diketahui, nama Rafael Struick menjadi perbincangan setelah mencetak 2 gol dalam kesuksesan Timnas Indonesia U-23 menumbang Korea Selatan di babak Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Rafael Struick cetak 2 gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23

Gol pertama ia lesakkan di menit ke-15. Memanfaatkan bola liar di depan kotak penalti, pemain klub ADO Den Haag ini langsung melakukan shooting tanpa melihat gawang. Tendangannya pun sukses membuat skuad Garuda Muda unggul 1-0.

Sempat disamakan karena gol bunuh diri Komang Teguh di menit 45, Timnas Indonesia U-23 kembali unggul di masa injury time babak pertama. Memanfaatkan koordinasi yang lemah di lini pertahanan Korea Selatan U-23, Rafael Struick sukses menyambut umpan lambung Ivar Jenner dan mengonversikannya menjadi gol.

Dua gol Rafael Struick ini hampir membuat Timnas Indonesia U-23 menang atas Korea Selatan U-23 di waktu normal. Namun, di menit 84, Korea Selatan U-23 menyamakan kedudukan lewat aksi individu Jeong Sang-bon. Alhasil, skor berubah 2-2 dan bertahan hingga waktu normal dan babak tambahan 2x15 menit berakhir.

Singkat kata, Timnas Indonesia U-23 akhirnya menang dramatis dengan skor 11-10 lewat babak adu penalti. Rafael Struick merupakan pemain kelahiran Leidschendam, 27 Maret 2003. Berposisi utama sebagai sayap kiri, Rafael Struick memulai kiprahnya di dunia sepakbola bersama akademi Forum Sport dan RKAVV Leidschendam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640093/profil-luis-suazo-anak-legenda-inter-milan-calon-lawan-timnas-indonesia-di-piala-dunia-u17-2025-lyd.webp
Profil Luis Suazo, Anak Legenda Inter Milan Calon Lawan Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/31/matthew_baker.jpg
Biodata Matthew Baker Pemain Keturunan Timnas Indonesia U-17 Berdarah Medan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement