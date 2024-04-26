Gelar Nobar Timnas Indonesia U-23, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Bangga Kelolosan Garuda Muda ke Semifinal Piala Asia U-23

WAKIL Ketua DPD RI Mahyudin menggelar nonton bareng atau nobar Timnas Indonesia U-23 melawan Timnas Korea Selatan U-23 pada laga perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Jumat (26/4/2024) dini hari WIB.

Mahyudin mengaku sangat bangga dengan kerja keras dan mentalitas skuad Garuda Muda saat menyingkirkan pasukan Korsel.

Terkait kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Korsel di babak perempat final, Mahyudin sangat senang dan memberikan apresiasi kepada perjuangan pemain-pemain muda Indonesia.

Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U-23 berhasil meraih kemenangan atas Korsel melalui babak adu penalti dengan skor 11-10. Sebelumnya, Indonesia bermain imbang 2-2 hingga 120 menit pertandingan.

"Penuh drama, kita sangat bangga dengan Timnas Indonesia U-23 yang berhasil melaju ke semifinal dan mudah-mudahan bisa melaju terus hingga babak final dan menjadi juara," kata Mahyudin.

"Keberhasilan ini tentu menjadi sebuah kabar gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang pasti masyarakat bangga dengan perjuangan anak-anak muda kita yang tampil penuh semangat demi membawa nama bangsa di kancah internasional," tambahnya.

Lebih lanjut Mahyudin mengatakan, sengaja mengadakan nonton bareng Timnas Indonesia U-23 ini untuk memberikan dukungan dan apresiasi skuad Garuda Muda.

Pria yang santer disebut bakal maju dalam Pilgub Kalimantan Timur tersebut menilai, kualitas Timnas Indonesia saat ini terasa sangat meningkat. Hal itu terlihat ketika Timnas Indonesia berlaga di babak penyisihan.

"Kalau melihat grup penyisihan kemarin termasuk bisa dibilang itu Grup Neraka juga, karena ada Australia, tuan rumah Qatar dan Yordania. Tapi faktanya kita bisa lolos ke perempat final," kata Mahyudin.