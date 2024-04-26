Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ibu Ernando Ari Bangga Putranya Bantu Timnas Indonesia U-23 Tembus Semifinal Piala Asia U-23 2024

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |10:30 WIB
Ibu Ernando Ari Bangga Putranya Bantu Timnas Indonesia U-23 Tembus Semifinal Piala Asia U-23 2024
Ibu Ernando Ari Sutaryadi, Erna Yuli Lestari, bangga dengan sang penjaga gawang Timnas Indonesia U-23 (Foto: MPI/Wisnu Wardhana)
A
A
A

SEMARANG – Ibu Ernando Ari Sutaryadi, Erna Yuli Lestari, bangga dengan keberhasilan sang anak membantu Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. Ia mengaku tak putus mendoakan kiprah putranya tersebut.

Lolosnya Timnas Indonesia ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024 disambut gembira oleh Erna. Sebab, sang ibunda dan dan keluarga menaruh harapan penuh pada anaknya dan Timnas Indonesia U-23 usai menaklukkan Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Ernando Ari menepis tendangan penalti di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 (Foto: AFC)

Saat ditemui di rumahnya di kawasan Wanamukti, Sambiroto, Semarang, Jawa Tengah, Erna mengatakan terus mendoakan anaknya saat berlaga. Bahkan,sebelum bertanding Ernando juga sempat berkabar dan meminta doa kepadanya.

“Ya memang rasa bangganya ini terlalu mas. Kemarin itu anak bilang, ‘Ma, minta doanya ya. Mudah-mudahan ini diberi kelolosan, masuk final,’ katanya gitu,” tutur Erna kepada awak media, Jumat (26/4/2024).

Lebih lanjut, Erna mengaku sangat bangga dengan kiprah Ernando di Timnas Indonesia U-23. Setengah berseloroh, ia mengatakan menyaksikan pertandingan itu hingga jungkir balik.

“Bangganya enggak kurang-kurang ya mas namanya orangtua. Enggak cuma lihat mas, saya sampai jungkir balik,” tukas Erna sembari tertawa.

