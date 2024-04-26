Breaking News: Rafael Struick Absen Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024, Ini Penyebabnya!

RAFAEL Struick absen perkuat Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Pelatih Shin Tae-yong pun harus putar otak demi mengatasi kekosongan di lini depan nanti.

Timnas Indonesia U-23 sukses mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23 via adu penalti 11-10 usai imbang 2-2 sepanjang 120 menit di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Laga tersebut berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat (26/4/2024) dini hari WIB.

Dua gol Indonesia diborong Rafael Struick (15’, 45+3’). Sementara itu, Korea Selatan mengemas gol via bunuh diri Komang Teguh (45’) dan Jeong San-bin (84’).

Sebelas eksekutor penalti Indonesia mampu menjalankan tugasnya. Sementara itu, Lee Kang-hee gagal menaklukkan Ernando Ari sehingga Korea Selatan dipastikan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Sayangnya, Indonesia akan kehilangan Struick di babak semifinal. Pemain ADO Den Haag itu terkena akumulasi kartu kuning sehingga bakal menjalani suspensi satu pertandingan.

Struick sudah mendapatkan dua kartu kuning sepanjang Piala Asia U-23 2024. Peringatan pertama datang pada laga kontra Timnas Yordania U-23 di matchday tiga Grup A.