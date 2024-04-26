Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Juara Bertahan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |06:41 WIB
2 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Juara Bertahan!
Timnas Indonesia U-23 menanti lawan di babak semifinal Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT dua negara calon lawan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Laga tersebut akan berlangsung Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar.

Timnas Indonesia U-23 melenggang usai mengalahkan Timnas Korea Selatan 11-10 via adu penalti, setelah imbang 2-2 sepanjang 120 menit, di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Laga itu dihelat Jumat (26/4/2024) dini hari WIB, di Stadion Abdullah bin Khalifa.

Rafael Struick mengemas dua gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 (Foto: AFC)

Dua gol Indonesia diborong Rafael Struick (15’, 45+3’). Sementara itu, Korea Selatan mengemas gol via bunuh diri Komang Teguh (45’) dan Jeong San-bin (84’).

Sebelas eksekutor penalti Indonesia mampu menjalankan tugasnya. Sementara itu, Lee Kang-hee gagal menaklukkan Ernando Ari sehingga Korea Selatan dipastikan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Kini, Indonesia tinggal menanti siapa lawan di babak semifinal. Berikut dua calon lawan di empat besar tersebut.

2 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024

2. Timnas Uzbekistan U-23

Timnas Uzbekistan U-23

The White Wolf sukses melaju ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sebagai juara Grup D. Mereka meraup sembilan poin dari tiga laga yang dimainkan.

Tentu, Uzbekistan bertekad balas dendam pada lawannya, sekaligus mengulangi capaian melaju ke final seperti pada edisi 2022. Indonesia aken menjadi lawan di empat besar nanti.

Halaman: 1 2
1 2
      
