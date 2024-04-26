Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala Asia U-23 2024 Usai Singkirkan Korsel U-23 Secara Dramatis, Erick Thohir: Alhamdullilah

DOHA – Laga penuh drama terjadi saat Timnas Indonesia U-23 berhasil singkirkan Timnas Korea Selatan (Korsel) U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Menanggapi kesuksesan Garuda Muda lolos ke babak semifinal, Ketum PSSI, Erick Thohir mengaku senang dan bersyukur.

Ya,Timnas Indonesia U-23 sukses menembus semifinal setelah menumbangkan Korea Selatan U-23 lewat adu penalti 2-2 (11-10). Kemenangan manis itu diraih oleh Garuda Muda di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat (26/4/2024) dini hari WIB.

Ini merupakan pertama kalinya Timnas Indonesia U-23 berhasil menembus semifinal Piala Asia U-23. Kini, mereka juga mempunyai peluang emas untuk memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Usai pertandingan, Erick mengatakan sangat bangga dengan perjuangan yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia U-23. Ketua Umum PSSI itu menilai, hasil manis ini merupakan bukti dari mentalitas baja yang dimiliki pasukan Shin Tae-yong.

“Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Yang Kuasa, dan rasa bangga kepada para pemain, pelatih, ofisial, serta seluruh timnas yang bermain sangat luar biasa dan terus menciptakan sejarah bagi sepakbola Indonesia,” kata Erick dikutip dari keterangan resminya, Jumat (26/4/2024).