Profil Ernando Ari, Bintang Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Korsel U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

PROFIL Ernando Ari, bintang kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Korea Selatan (Korsel) U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, Ernando layak disebut bintang, bahkan pahlawan Timnas Indonesia usai menang atas Korea Selatan U-23.

Sebab berkat dua penyelamatannya di babak adu penalti, Garuda Muda lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. Dua penyelamatan kiper Persebaya Surabaya itu membuat Timnas Indonesia U-23 tepatnya menang dengan skor 11-10 atas Korea Selatan U-23 di babak adu penalti yang baru saja berakhir pada Jumat (26/4/2024) dini hari WIB.

Ya, Timnas Indonesia U-23 baru saja memastikan diri lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. Kemenangan itu pun diraih tidak muda, sebab pasukan Shin Tae-yong harus berjuang selama 120 menit dan adu penalti untuk meraihnya.

Dalam laga yang dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar tersebut, Timnas Indonesia U-23 yang sempat unggul 2-1 mampu ditahan Korea Selatan U-23 menjadi 2-2 di akhir laga. Mau tak mau babak tambahan dimainkan.

Selama 30 menit waktu tambahan, baik Timnas Indonesia U-23 dan Korea Selatan U-23 gagal mencetak gol. Alhasil babak adu penalti menjadi penentu.

Dalam adu penalti itulah Ernando tampil sebagai pahlawan. Ia melakukan dua penyelamatan saat menggagalkan tendangan penalti Kang Sang-yoon dan Lee Kang-hee.

Selain menepis dua tendangan penalti, Ernando Ari juga turut menyumbang angka. Turun sebagai penendang kesembilan, Ernando mampu menunaikan tugasnya dengan baik.