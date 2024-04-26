Shin Tae-yong Antar Timnas Indonesia U-23 Cetak Sejarah Lolos Semifinal Piala Asia U-23 2024, Ini Calon Lawan di 4 Besar!

Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia U-23 cetak sejarah dengan lolos semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

SHIN Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia U-23 mencetak sejarah dengan lolos semifinal Piala Asia U-23 2024. Di laga Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 yang baru saja berakhir, Timnas Indonesia U-23 menang adu penalti atas Timnas Korea Selatan U-23 dengan skor 11-10, setelah sebelumnya bermain 2-2 di waktu normal dan babak perpanjangan waktu 2x15 menit.

Banyak drama yang tercipta di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23. Gol pertama Timnas Korea Selatan U-23 yang dicetak di menit kedelapan, harus dianulir karena lebih dulu terjebak offside.

(Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 berlangsung sengit)

Kemudian di menit 70, Korea Selatan U-23 harus bermain dengan 10 orang setelah Lee Young-jun dengan jelas menginjak kaki Justin Hubner. Terakhir di momen adu tendangan penalti, tembakan Justin Hubner sejatinya sempat ditepis kiper Korea Selatan U-23 sehingga Korea Selatan U-23 hampir dinyatakan sebagai pemenang dan lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024 dengan skor 5-4.

Namun, wasit Shaun Evans melihat kiper Timnas Korea Selatan U-23 bergerak melewati garis gawang ketika meloncat, sehingga eksekusi penalti harus diulang. Dimomen ulangan inilah, tembakan Justin Hubner meluncur mulus.

Singkat kata, Timnas Indonesia Menang adu penalti atas Korea Selatan U-23. Di waktu normal, dua gol Timnas Indonesia U-23 dicetak Rafael Struick pada menit 15 dan 45+3. Sementara itu, gol Korea Selatan U-23 dicetak gol bunuh diri Komang Teguh (45+1) dan Jeong Sang-bin (84’).

Kelolosan Timnas Indonesia U-23 ke semifinal Piala Asia U-23 2024 masuk kategori luar biasa. Pertama, skuad Garuda Muda berstatus sebagai debutan.