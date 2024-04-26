Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia U-23 2024: Lee Young-jun Kartu Merah, Korsel U-23 Hadapi Timnas Indonesia U-23 dengan 10 Pemain!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |02:13 WIB
Hasil Piala Asia U-23 2024: Lee Young-jun Kartu Merah, Korsel U-23 Hadapi Timnas Indonesia U-23 dengan 10 Pemain!
Lee Young-jun terkena kartu merah di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korsel U-23. (Foto: Instagram/@thekfa)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 menghadapi Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah, Jumat (26/4/2024) dini hari WIB. Di menit 70, penyerang Timnas Korsel U-23, Lee Young-jun, terkena kartu merah.

Top skor sementara Piala Asia U-23 2024 itu terkena kartu merah setelah menginjak kaki bek Timnas Indonesia U-23, Justin Hubner. Untuk sementara, Timnas Indonesia U-23 unggul 2-1 atas Timnas Korea Selatan U-23.

Gol-gol Timnas Indonesia U-23 dicetak Rafael Struick pada menit 15 dan 45+3. Sementara itu, gol Korsel U-23 dicetak gol bunuh diri Komang Teguh.

Berikut Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23:

Timnas Indonesia U-23 XI (3-4-3): Ernando Aril; Rizky Ridho, Komang Teguh Justin Hubner; Rio Fahmi, Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner, Pratama Arhan; Witan Sulaeman, Rafael Struick, Marselino Ferdinan.

Cadangan: Adisatryo, Fajar Fathur, Muhammad Ferarri, Bagas Kahfi, Ikhsan Nul, Arkhan Fikri, Dony Tri, Rayhan Hannan, Jeam Kelly Sroyer, Hokky Caraka, Daffa Fasya.

(Ramdani Bur)

      
