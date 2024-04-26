Tak Boleh Pikirkan yang Lain, Jay Idzes Minta Timnas Indonesia Fokus Hadapi Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

VENEZIA - Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jay Idzes sadar timnya ingin segera lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, ia menilai saat ini bukan hal itu yang harus dipikirkan.

Menurut Jay Idzes ketimbang memikirkan hasil akhir, Timnas Indonesia harus fokus mempersiapkan diri jelang melawan Irak dan Filipina. Sebab dengan fokus di dua laga itu, ia percaya Garuda akan meraih hasil manis di dua pertandingan tersisa pada Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Ya, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk menembus putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong itu sedang menempati posisi kedua di Grup F dengan mengumpulkan tujuh poin dari lima empat laga.

Awalnya skuad Garuda tampil kurang meyakinkan di dua laga awal Grup F usai kalah 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 dengan Filipina. Namun, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 1-0 dan 3-0 atas Vietnam.

Sementara Jay Idzes mengaku sangat antusias dengan Timnas Indonesia yang berpeluang menembus putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ia ingin timnya fokus menghadapi Irak dan Filipina sebelum benar-benar-benar melewati putaran kedua.

"Ya, tentu saja saya sangat antusias (dengan prospek lolos ke Piala Dunia). Tapi kami harus melihat sejauh mana kami bisa melangkah," kata Jay Idzes dikutip dari laman resmi FIFA, Jumat (26/4/2024).

"Kami akan mencoba untuk lolos ke babak berikutnya sehingga kami tahu apa yang harus dilakukan. Kami tahu bahwa ini tidak akan mudah dibandingkan dua pertandingan terakhir. Jadi kami perlu mempersiapkannya,” tambahnya.