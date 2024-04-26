Kontraknya Bersama Timnas Indonesia Diperpanjang, Shin Tae-yong Dapat Dukungan Penuh dari PSSI

DOHA - Pelatih Tim nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong dipastikan akan tetap melatih Garuda hingga 2027 mendatang. Menanggapi keputusan itu, Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga mewajarkan perpanjangan kontrak STY tersebut.

Sebab PSSI menilai Shin Tae-yong berhasil mencapai target yang sudah diberikan Ketum PSSI kepada pelatih asal Korea Selatan itu. Arya pun memastikan sejak awal pun PSSI mendukung penuh Shin Tae-yong agar targetnya tersebut dapat terpenuhi.

Target yang dimaksud adalah membawa Timnas Indonesia senior lolos 16 besar Piala Asia dan tim U-23 melaju ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Target tersebut dibuat untu melatih apakah pelatih tersebut cukup layak beberapa tahun ke depan bersama Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Kini setelah semua target tercapai, Arya mengatakan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir sudah mengkonfirmasi perpanjang kontrak Shin Tae-yong. Itu berlandaskan komitmen kedua pihak dengan target-target yang ditetapkan sebelumnya.

"Secara garis besar kan sudah jelas akan ada perpanjangan kontrak Shin Tae-yong karena seperti yang disampaikan Ketum sebelumnya di mana target harus tercapai. Dan memang kan target PSSI ke STY itu 8 besar, lolos grup lah di AFC U-23," kata Arya dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Jumat (26/4/2024).

Pria berkacamata itu mengatakan soal kejelasan kontrak Shin Tae-yong sudah selesai saat ini. Dia nilai PSSI pun menegaskan tidak hanya memberikan target saja, tetapi juga membantu pelatih asal Korea Selatan itu untuk merealisasikannya.