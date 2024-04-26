Hasil Babak Pertama RANS Nusantara vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Unggul 1-0

Gustavo Almeida bawa Persija Jakarta ungguli RANS Nusantara di babak pertama (Foto: Instagram/Persija Jakarta)

BANTUL – Persija Jakarta menghadapi RANS Nusantara di pekan ke-33 Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (26/4/2024) malam WIB.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sementara unggul 1-0. Gustavo Almeida membawa Persija Jakarta unggul atas RANS Nusantara di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain sengit sejak menit. Namun baik Persija dan RANS Nusantara juga tampak kesulitan melancarkan serangan terbaiknya karena kondisi lapangan diguyur hujan deras.

Persija dapat peluang lewat Riko Simanjuntak di menit ke-13 dengan skema serangan balik cepat, namun masih bisa diblok pemain RANS Nusantara. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu kembali mendapat peluang lewat tendangan Gustavo Almeida di menit ke-20 yang kembali masih bisa diblok.

Akhirnya, Persija sukses membuka keran golnya di menit ke-31 lewat sontekan Gustavo Almeida. Pemain pinjaman Arema FC itu sukses memanfaatkan umpan matang dari Maciej Gajos sehingga tinggal menceploskan bola ke gawang RANS Nusantara.