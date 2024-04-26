Beckham Putra Main-Main di Laga Persib Bandung vs Borneo Putra, Bojan Hodak Emosi

BANDUNG - Persib Bandung pulang dengan poin penuh saat menyambut Borneo FC di Stadion si Jalak Harupat, pada Kamis 25 April 2024. Namun, di tengah kebahagian itu ada pemain Persib, yakni Beckham Putra yang kena marah sang pelatih, Bojan Hodak.

Beckham Putra kena semprot lantaran Bojan Hodak tak senang dengan tingkah laku anak buahnya tersebut. Sebab ada momen Beckham bermain-main di lapangan hingga membuat Borneo FC bisa mencuri gol di akhir laga.

Pelatih asal Kroasia ini menilai Beckham Putra bermain kekanak-kanakan berkat aksinya tersebut. Hingga akhirnya Persib yang sudah unggul 2-0 melalui David da Silva (21’) dan Ciro Alves (70’), malah kebobolan melalui Rizky Dwi Febrianto (90’). Sehingga laga berakhir dengan skor 2-1.

“Secara keseluruhan di laga ini kami bermain dengan baik kecuali ada beberapa situasi yang seharusnya kami bereaksi lebih baik. Terutama gol yang hadir ke gawang kami karena terlihat seperti kekanak-kanakan,” ungkap Bojan Hodak usai pertandingan, dikutip Jumat (26/4/2024).

“Beckham yang seharusnya menguasai bola melakukan aksi sirkus dan pada akhirnya kami kebobolan karena itu,” tambahnya.

Karena itu, Bojan Hodak memastikan ini menjadi pelajaran bagi para pemainnya untuk ke depannya. Sehingga Persib bisa bermain maksimal dalam menghadapi laga selanjutnya.