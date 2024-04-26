Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Beckham Putra Main-Main di Laga Persib Bandung vs Borneo Putra, Bojan Hodak Emosi

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |06:21 WIB
Beckham Putra Main-Main di Laga Persib Bandung vs Borneo Putra, Bojan Hodak Emosi
Pemain Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung pulang dengan poin penuh saat menyambut Borneo FC di Stadion si Jalak Harupat, pada Kamis 25 April 2024. Namun, di tengah kebahagian itu ada pemain Persib, yakni Beckham Putra yang kena marah sang pelatih, Bojan Hodak.

Beckham Putra kena semprot lantaran Bojan Hodak tak senang dengan tingkah laku anak buahnya tersebut. Sebab ada momen Beckham bermain-main di lapangan hingga membuat Borneo FC bisa mencuri gol di akhir laga.

Pelatih asal Kroasia ini menilai Beckham Putra bermain kekanak-kanakan berkat aksinya tersebut. Hingga akhirnya Persib yang sudah unggul 2-0 melalui David da Silva (21’) dan Ciro Alves (70’), malah kebobolan melalui Rizky Dwi Febrianto (90’). Sehingga laga berakhir dengan skor 2-1.

“Secara keseluruhan di laga ini kami bermain dengan baik kecuali ada beberapa situasi yang seharusnya kami bereaksi lebih baik. Terutama gol yang hadir ke gawang kami karena terlihat seperti kekanak-kanakan,” ungkap Bojan Hodak usai pertandingan, dikutip Jumat (26/4/2024).

Persib Bandung vs Borneo FC

“Beckham yang seharusnya menguasai bola melakukan aksi sirkus dan pada akhirnya kami kebobolan karena itu,” tambahnya.

Karena itu, Bojan Hodak memastikan ini menjadi pelajaran bagi para pemainnya untuk ke depannya. Sehingga Persib bisa bermain maksimal dalam menghadapi laga selanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639873/mees-hilgers-hancur-umumkan-cedera-sekarang-saya-fokus-pemulihan-ldx.webp
Mees Hilgers Hancur Umumkan Cedera: Sekarang Saya Fokus Pemulihan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/marselino_ferdinan.jpg
Marselino Ferdinan Pamer Skill di AS Trencin, Komentar Ole Romeny dan Mauro Zijlstra Jadi Sorotan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement