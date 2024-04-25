Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saksikan Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 di Vision+, Begini Cara Nontonnya!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |18:41 WIB
Saksikan Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 di Vision+, Begini Cara Nontonnya!
Saksikan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 secara live streaming di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 menorehkan sejarah baru dengan lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024 untuk pertama kalinya. Prestasi ini diraih setelah mengalahkan Timnas Yordania U-23 4-1 di laga terakhir penyisihan grup. Hasil ini membuat Garuda Muda memastikan posisi runner-up grup bersama Qatar yang berada di posisi pertama.

Kesempatan bersejarah ini membuat Garuda Muda untuk berhadapan dengan Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Laga itu akan digelar pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Timnas Indonesia U-23

Bagi Anda yang ingin menyaksikan pertandingan seru ini, simak cara mudah nonton streaming di Vision+:

1. Download aplikasi Vision+ di Play Store atau App Store.

2. Instal aplikasi Vision+ di perangkat Anda.

3. Pilih paket Vision+ Premium with Sport yang tersedia.

4. Selesaikan proses pembayaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/50/1640155/pernyataan-kontroversial-gervonta-davis-seputar-kematian-tokoh-tinju-victor-conte-zsi.webp
Pernyataan Kontroversial Gervonta Davis Seputar Kematian Tokoh Tinju Victor Conte
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/timnas_brasil_u_17_foto_fifa.jpg
Sinyal Bahaya untuk Timnas Indonesia U-17! Brasil Bantai Honduras 7-0 di Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement