Saksikan Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 di Vision+, Begini Cara Nontonnya!

TIMNAS Indonesia U-23 menorehkan sejarah baru dengan lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024 untuk pertama kalinya. Prestasi ini diraih setelah mengalahkan Timnas Yordania U-23 4-1 di laga terakhir penyisihan grup. Hasil ini membuat Garuda Muda memastikan posisi runner-up grup bersama Qatar yang berada di posisi pertama.

Kesempatan bersejarah ini membuat Garuda Muda untuk berhadapan dengan Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Laga itu akan digelar pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan pertandingan seru ini, simak cara mudah nonton streaming di Vision+:

1. Download aplikasi Vision+ di Play Store atau App Store.

2. Instal aplikasi Vision+ di perangkat Anda.

3. Pilih paket Vision+ Premium with Sport yang tersedia.

4. Selesaikan proses pembayaran.