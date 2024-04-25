TIMNAS Indonesia U-23 menorehkan sejarah baru dengan lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024 untuk pertama kalinya. Prestasi ini diraih setelah mengalahkan Timnas Yordania U-23 4-1 di laga terakhir penyisihan grup. Hasil ini membuat Garuda Muda memastikan posisi runner-up grup bersama Qatar yang berada di posisi pertama.
Kesempatan bersejarah ini membuat Garuda Muda untuk berhadapan dengan Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Laga itu akan digelar pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.
Bagi Anda yang ingin menyaksikan pertandingan seru ini, simak cara mudah nonton streaming di Vision+:
1. Download aplikasi Vision+ di Play Store atau App Store.
2. Instal aplikasi Vision+ di perangkat Anda.
3. Pilih paket Vision+ Premium with Sport yang tersedia.
4. Selesaikan proses pembayaran.