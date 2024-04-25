Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan SC Heerenveen Izinkan Nathan Tjoe-A-On Balik Gabung Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |18:31 WIB
Alasan SC Heerenveen Izinkan Nathan Tjoe-A-On Balik Gabung Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
Nathan Tjoe-A-On kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

ALASAN SC Heerenveen izinkan Nathan Tjoe-A-On balik gabung Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 terungkap. Pelatih SC Heerenveen, Kees van Wonderen, menyebut Nathan Tjoe-A-On akan mendapat menit bermain bersama Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- dibandingkan hanya hanya duduk di bangku cadangan.

Sebagaimana diketahui, Nathan Tjoe-A-On sempat kembali ke Belanda usai membantu Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan 4-1 atas Yordania U-23 di laga ketiga Grup A Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, SC Heerenveen hanya memberi izin Nathan membela Timnas Indonesia U-23 di fase grup.

Nathan Tjoe-A-On

Namun usai dipastikan lolos ke babak perempatfinal, PSSI pun melobi SC Heerenveen agar mengizinkan Nathan Tjoe-A-On bermain lagi menghadapi Timnas Korea Selatan U-23. Sementara itu, Pride of Friesland Trots van het Noorden -julukan SC Heerenveen- memberi lampu hijau untuk Nathan Tjoe-A-On kembali bermain bersama Timnas Indonesia U-23.

Sementara itu, Kees van Wonderen mengakui SC Heerenveen membutuhkan poin saat menghadapi PSV Eindhoven demi lolos ke babak playoff kompetisi Eropa musim depan. Namun, ia menjelaskan Nathan Tjoe-A-On didatangkan SC Heerenveen untuk menambah kekuatan, tetapi persaingan mengisi posisi bek kiri cukup sulit dengan adanya Mats Kohlert.

“Kami sebenarnya harus mendapatkan satu poin atau lebih melawan PSV agar punya peluang lolos ke babak playoff sepakbola Eropa,” kata Kees van Wonderen, dikutip dari Fean Online, Kamis (25/4/2024).

"Ini pertandingan penting. Itu berlaku bagi PSV, tapi juga bagi kami. Kami ingin menjadikan ini pertarungan sepakbola, di mana kami bisa mengimbangi banyak hal dengan semangat tim," lanjutnya.

“Kami mendatangkan Nathan selama liburan musim dingin karena kami ingin bala bantuan di belakang Mats Kohlert di posisi itu (bek kiri),” jelas Kees van Wonderen.

Halaman:
1 2
      
