HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Dibayangi Rekor Buruk Lawan Hwang Sun-hong, Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |16:16 WIB
Shin Tae-yong Dibayangi Rekor Buruk Lawan Hwang Sun-hong, Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong dibayangi rekor buruk lawan Hwang Sun-hong jelang duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Laga seru itu sendiri akan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Shin Tae-yong berhasil mencetak sejarah dengan membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Ini adalah pertama kalinya bagi Tim Merah-Putih mencapai fase tersebut dalam turnamen ini.

Hwang Sun-hong

Shin Tae-yong pun memiliki target pribadi untuk anak buahnya yakni lolos ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Bahkan, Marselino Ferdinan dan kolega menyatakan keinginan mereka untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan minimal mengamankan posisi tiga besar dalam kompetisi yang berlangsung di Qatar itu.

Namun, ada sedikit statistik buruk yang membayangi Timnas Indonesia U-23 jelang melawan skuad muda Taegguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan. Selain jomplangnya prestasi yang diraih Tim Merah-Putih dibandingkan sang lawan di Piala Asia U-23, dominasi Hwang Sun-hong atas Shin Tae-yong juga menjadi ancaman mimpi buruk bagi mereka.

Menurut data yang dilansir dari Soha pada Kamis (25/4/2024), sejak pertama kali digelarnya Piala Asia U-23 pada 2013, Korea Selatan U-23 menjadi tim yang paling rutin mencapai semifinal. Mereka mampu mencapainya dalam empat edisi, yakni pada 2013, 2016, 2018, dan 2020.

Baru pada 2022, Negeri Ginseng tak mampu melangkah ke semifinal karena tumbang di tangan Jepang di babak perempatfinal. Di samping itu, Korea Selatan U-23 juga sukses menjadi juara di kancah Asia pada 2020.

Di sisi lain, ini mencapai perempatfinal pada edisi 2024 ini menjadi prestasi tertinggi yang diraih Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23. Bahkan, Ivar Jenner dkk berstatus sebagai debutan dalam turnamen ini.

Kemudian, Shin Tae-yong dulu kerap berjumpa sebagai rival dengan Hwang Sun-hong saat mereka masing-masing menahkodai Seongnam Ilhwa Chunma atau Busan I’Park dan Pohang Steelers di Liga Korea Selatan. Keduanya berjumpa sebanyak 12 kali dalam periode 2009 hingga 2012.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
