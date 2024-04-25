Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Berikut link live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di peremmpatfinal Piala Asia U-23 2024 (Foto: Vision+)

LINK live streaming Vision+ Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 klik di sini! Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Secara rekor pertemuan, Timnas Indonesia U-23 inferior di hadapan Timnas Korea Selatan U-23. Dalam enam pertemuan, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- selalu menelan kekalahan.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Juni 2018 di laga persahabatan di Stadion Pakansari Bogor, di mana Timnas Indonesia U-23 takluk dengan skor 1-2. Meskipun catatan statistik tidak berpihak kepada Timnas Indonesia U-23, para pemain muda Garuda Muda telah menunjukan semangat pantang menyerah dan tekad kuat meraih hasil terbaik di turnamen ini.

Hal ini dibuktikan dengan lolosnya mereka ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sebagai runner-up Grup A, di bawah tuan rumah Qatar. Di sisi lain, Timnas Korea Selatan U-23 melaju ke perempatfinal dengan status juara Grup B setelah menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan.

Selanjutnya Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Korea Selatan U-23 akan beradu taktik dan strategi di babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Jadi, siapa tim mana yang akan memenangkan pertandingan?

Anda dapat menonton pertandingan Korea Selatan vs Indonesia di sini dengan berlangganan Vision+ Premium Sports Rp 40.000,- /30 hari. Download aplikasi Vision+ di App Store dan Google Play Store untuk menonton pertandingan di mana saja dan kapan saja.