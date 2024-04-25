Shin Tae-yong Banjir Pujian hingga Pastikan Kontrak Diperpanjang Usai Loloskan Timnas Indonesia U-23 ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali menunjukkan tajinya di kancah sepakbola Asia. Di bawah kepemimpinannya, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- berhasil menembus perempatfinal Piala Asia U-23 2024, sebuah prestasi yang sebelumnya belum pernah diraih.

Pencapaian gemilang ini tak pelak membuat Shin Tae-yong banjir pujian. Dedikasi dan strateginya dalam melatih tim muda Indonesia menuai hasil yang positif. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga diperkirakan berhasil mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir.

Perjalanan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 tidaklah mudah. Mereka tergabung di Grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Di laga perdana, Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar. Namun, Garuda Muda bangkit di dua laga selanjutnya dengan mengalahkan Australia dan Yordania.

Hasil tersebut mengantarkan Timnas Indonesia U-23 ke perempatfinal, di mana mereka akan berhadapan dengan raksasa Asia, Korea Selatan. Pertandingan ini akan disiarkan langsung di platform streaming Vision+ pada Jumat, 26 April 2024 mulai pukul 00.30 WIB.

Shin Tae-yong optimistis dengan peluang timnya untuk mengalahkan Korea Selatan. Ia yakin para pemainnya akan tampil spartan dan penuh semangat untuk meraih hasil terbaik.