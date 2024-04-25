4 Fakta Jelang Duel Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23: Dilema Shin Tae-yong Hadapi Negara Sendiri, Saksikan Aks Garuda Muda di Vision+!

Saksikan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 secara live streaming di Vision+. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-23 akan bertanding melawan Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB. Pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi kedua tim untuk memperebutkan tiket ke babak semifinal.

Anda bisa saksikan pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di sini. Namun, sebelum menonton menarik menyimak beberapa fakta soal duel itu. Apa saja? Berikut 4 fakta jelang duel Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23.

1. Dilema Shin Tae-yong Melawan Negara Sendiri

Pertandingan ini akan menjadi momen spesial bagi pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. Pasalnya, ini akan menjadi pertama kalinya dia melatih tim melawan negaranya sendiri, yakni Korea Selatan.

Shin Tae-yong pun mengungkapkan perasaannya yang berat untuk melawan Timnas Korea Selatan U-23. Tetapi, olahraga adalah olahraga. Dia pun akan melakukan yang terbaik besok.

2. Garuda Muda Akan Melawan Juara Grup B

Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal dengan status runner-up Grup A, setelah meraih 6 poin dari dua kemenangan dan satu kekalahan. Sementara itu, Timnas Korea Selatan U-23 lolos ke perempatfinal sebagai juara Grup B, dengan meraih 9 poin dari tiga kemenangan.

Tak ayal, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi lawan yang berat di babak perempatfinal. Meski begitu, kans untuk menang tentunya tetap terbuka.

3. Digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar

Stadion Abdullah bin Khalifa di Qatar akan menjadi saksi bisu pertarungan sengit antara Timnas Indonesia U-23 dan Korea Selatan U-23. Di stadion inilah, Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023.

Selain itu, dua kemenangan atas Australia dan Yordania di Piala Asia U-23 2024 juga diraih di sana. Menarik kini menantikan duel yang akan kickoff pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

4. Timnas Indonesia U-23 Memiliki Rata-Rata Umur Lebih Muda

Timnas Indonesia U-23 Indonesia memiliki rata-rata usia pemain yang lebih muda dibandingkan Korea Selatan U-23 di Piala Asia U-23 2024, yaitu 20,53 tahun berbanding 21,5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak pemain muda berbakat yang siap bersinar di masa depan.