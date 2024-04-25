Piala Asia U-23 2024: Witan Sulaeman Pastikan Timnas Indonesia U-23 Sudah Kantongi Kekuatan Korea Selatan U-23

DOHA - Witan Sulaeman memastikan Timnas Indonesia U-23 sudah mengantongi kekuatan Korea Selatan U-23. Witan mengatakan pelatih Shin Tae-yong memberikan informasi mengenai kekuatan lawan untuk laga nanti.

Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U-23 2024. Laga tersebut akan berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Jumat (26/4/2024) dini hari WIB.

Kemenangan dalam laga nanti, akan membuat Timnas Indonesia U-23 semakin dekat mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Namun, Korea Selatan bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan Garuda Muda.

Korea Selatan merupakan juara Grup B Piala Asia U-23 2024 dengan menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan. Selain itu, Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- sukses mencetak empat gol serta belum kemasukan.

Sementara Witan Sulaeman menjelaskan Timnas Indonesia U-23 berlatih taktik sesuai instruksi Shin Tae-yong. Selain itu, ia mengatakan Shin Tae-yong telah memberikan informasi mengenai kekuatan lawan.

"Tentunya coach Shin sudah memberikan kami instruksi untuk menghadapi Korea, dan mulai hari ini kita latihan taktikal untuk melawan mereka. Pastinya coach Shin memberikan informasi lebih untuk pertandingan besok," kata Witan Sulaeman dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (25/4/2024).