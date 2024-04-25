2 Pelatih yang Pernah Kalahkan Negaranya Sendiri, Shin Tae-yong Menyusul di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23?

SEBANYAK 2 pelatih yang pernah mengalahkan negaranya sendiri akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, dihadapkan dengan sang negara, Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Shin Tae-yong mengakui sangat menghindari laga ini tercipta di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, berhubung bentrok di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, tim yang kalah otomatis gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024.

(Shin Tae-yong siap hadapi Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Pelatih 53 tahun ini berharap duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 tercipta di partai puncak. Jika duel ini tergelar di final, Shin Tae-yong bakal nothing to lose karena Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Korea Selatan U-23 sudah dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024.

“Saya hanya ingin menemui mereka (Timnas Korea Selatan U-23) di final sebenarnya. Perasaan saya sebenarnya tidak terlalu senang, tetapi itulah yang terjadi dalam olahraga, kita akan melakukan yang terbaik untuk laga besok,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23.

Shin Tae-yong sangat emosional karena laga ini merupakan yang pertama baginya menghadapi Timnas Korea Selatan di laga kompetitif. Sebelumnya, Shin Tae-yong hanya menghadapi Timnas Korea Selatan U-19 di laga uji coba tepatnya pada 2022.

Jika Shin Tae-yong sanggup mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23, ayah dua anak ini akan masuk ke dalam daftar langka. Ia bakal menjadi Pelatih ketiga yang pernah mengalahkan negaranya sendiri. Lantas, siapa sosok dua Pelatih sebelumnya?