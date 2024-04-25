Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pelatih yang Pernah Kalahkan Negaranya Sendiri, Shin Tae-yong Menyusul di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |09:50 WIB
2 Pelatih yang Pernah Kalahkan Negaranya Sendiri, Shin Tae-yong Menyusul di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23?
Shin Tae-yong berjuang jadi pelatih ketiga yang mengalahkan negaranya sendiri di laga kompetitif. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SEBANYAK 2 pelatih yang pernah mengalahkan negaranya sendiri akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, dihadapkan dengan sang negara, Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Shin Tae-yong mengakui sangat menghindari laga ini tercipta di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, berhubung bentrok di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, tim yang kalah otomatis gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Shin Tae-yong siap hadapi Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

(Shin Tae-yong siap hadapi Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Pelatih 53 tahun ini berharap duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 tercipta di partai puncak. Jika duel ini tergelar di final, Shin Tae-yong bakal nothing to lose karena Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Korea Selatan U-23 sudah dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024.

“Saya hanya ingin menemui mereka (Timnas Korea Selatan U-23) di final sebenarnya. Perasaan saya sebenarnya tidak terlalu senang, tetapi itulah yang terjadi dalam olahraga, kita akan melakukan yang terbaik untuk laga besok,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23.

Shin Tae-yong sangat emosional karena laga ini merupakan yang pertama baginya menghadapi Timnas Korea Selatan di laga kompetitif. Sebelumnya, Shin Tae-yong hanya menghadapi Timnas Korea Selatan U-19 di laga uji coba tepatnya pada 2022.

Jika Shin Tae-yong sanggup mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23, ayah dua anak ini akan masuk ke dalam daftar langka. Ia bakal menjadi Pelatih ketiga yang pernah mengalahkan negaranya sendiri. Lantas, siapa sosok dua Pelatih sebelumnya?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639873/mees-hilgers-hancur-umumkan-cedera-sekarang-saya-fokus-pemulihan-ldx.webp
Mees Hilgers Hancur Umumkan Cedera: Sekarang Saya Fokus Pemulihan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/aldila_sutjiadi_kanan_bersama_janice_tjen.jpg
Juara Bareng Janice Tjen di Chennai Open 2025, Aldila Sutjiadi Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement