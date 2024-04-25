Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan akan dibahas Okezone. Kedua tim akan saling berhadapan di perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar. Laga dilansungkan pada Jumat (26/4/2024) pukul 00.30 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong mengakui pertandingan melawan Korea Selatan U-23 menjadi laga yang sulit untuknya. Pertandingan nanti menjadi pengalaman pertama Shin Tae-yong melawan negara sendiri.

Kedua tim dipastikan bakal tampil ngotot sejak awal. Timnas Indonesia U-23 dan Korea Selatan U-23 sama-sama mengincar kemenangan untuk bisa melaju ke babak semifinal dan mengamankan satu tempat di Olimpiade Paris 2024.

"Ini pengalaman pertama lawan negara saya sendiri dan sulit bagi saya. Tapi tetap saja, jika saya tidak jadi pelatih Korea mungkin rasanya tidak sesulit ini," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Rabu (24/4/2024).