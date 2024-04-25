Media Malaysia Tak Ikhlas Ucapkan Kelolosan Timnas Indonesia U-23 ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

MEDIA Malaysia, Harimau Malaya, tak ikhlas mengucapkan kelolosan Timnas Indonesia U-23 ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Melalui akun Instagram mereka @ekorharimaumalaya, ucapan selamat disampaikan untuk menghindari serangan netizen Indonesia yang sering meminta pengakuan di media sosial.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 merupakan satu dari dua negara Asia Tenggara yang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Satu tim Asia Tenggara lain yang menyegel tempat di babak delapan besar adalah Timnas Vietnam U-23.

Timnas Indonesia U-23 lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah finis sebagai runner-up Grup A dengan enam angka. Tercatat, skuad Garuda Muda menggilas Australia U-23 (1-0) dan menghancurkan Yordania U-23 (4-1) di fase grup.

Keberhasilan ini merupakan sejarah bagi Timnas Indonesia U-23. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong langsung lolos ke perempatinal di penampilan perdana mereka di Piala Asia U-23.

(Media Malaysia tak ikhlas ucapkan kelolosan Timnas Indonesia U-23 ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@ekorharimaumalaya)

“Tidak apa-apa untuk mengurangi jumlah komentar. Saya ingin mengatakan, Selamat Indonesia! Sejak Erick Thohir mengambil alih kursi Ketua Umum PSSI, tampaknya sepakbola Indonesia lebih berkesan,” tulis @ekorharimaumalaya.

Sejumlah netizen Indonesia pun melempar komentar balasan. Mereka mengatakan, Malaysia harus menerima kenyataan bahwa sepakbola Negeri Jiran berada di bawah Indonesia saat ini.