Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Borneo FC: David Da Silva Cetak Gol, Maung Bandung Unggul 1-0!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |20:11 WIB
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Borneo FC: David Da Silva Cetak Gol, Maung Bandung Unggul 1-0!
Laga Persib Bandung vs Borneo FC. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

HASIL babak pertama Persib Bandung vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kini unggul 1-0.

Laga Persib Bandung vs Borneo FC digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (25/4/2024) malam WIB. Gol semata wayang Persib dalam laga ini dicetak oleh David Da Silva pada menit 21.

Persib Bandung vs Borneo FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Ciro Alves hampir membawa Persib Bandung memimpin pada menit ketiga. Tetapi, seranganya masih bisa dihentikan salah satu pemain bertahan Borneo FC.

Laga belum berjalan 20 menit, Nick Kuipers dan Felipe Cadenazzi harus mendapat kartu kuning. Pasalnya, keduanya dianggap melakukan pelanggaran yang berpotensi mencederai lawannya.

Kemudian, tendangan Ciro Alves nyaris membawa Persib membuka keunggulan. Sayangnya, bola melebar tipis ke sisi kanan gawang Nadeo Argawinata.

Persib akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-21. Gol berawal dari umpan Stefano Beltrame yang kemudian diselesaikan David Da Silva hingga membuat Maung Bandung memimpin pada menit ke-20.

Tertinggal, Borneo FC berusaha menyamakan kedudukan. Pada menit ke-22, peluang emas didapat. Tetapi, usaha Borneo FC masih belum berhasil setelah tendangan Terens Puhiri masih bisa diamankan pertahan Persib Bandung.

Pada menit 31, Stefano Beltrame hampir menggandakan keunggulan Persib Bandung. Tetapi, bola sundulannya masih melambung tinggi.

Di sisa waktu pertandingan, tak ada gol tambahan yang tercipta. Persib pun unggul 1-0 atas Borneo FC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640105/daftar-susunan-pemain-timnas-indonesia-u17-vs-zambia-di-piala-dunia-u17-2025-ewp.webp
Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Zambia di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/striker_persija_jakarta_maxwell_souza.jpg
Persija Makin Dekat ke Puncak, Maxwell Souza: Jangan Cepat Puas!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement