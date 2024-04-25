Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadapi Persib Bandung, Borneo FC Tetap Patok Target Tinggi

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |06:00 WIB
Hadapi Persib Bandung, Borneo FC Tetap Patok Target Tinggi
Borneo FC siap sambut Persib Bandung di laga pekan ke-32 Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

BANDUNG - Borneo FC dipastikan bermain total saat melawan Persib Bandung di Stadion si Jalak Harupat, Kamis (25/4/2024) pukul 19.00 WIB. Pasalnya pelatih Borneo, Pieter Huistra ingin para pemainnya tetap mematok target tinggi, yakni kemenangan di setiap pertandingan.

Walau Borneo saat ini tidak dalam kekuatan penuh karena sejumlah pemainnya masih terkendala cedera serta terpanggil timnas Indonesia U-23 untuk berlaga di Piala Asia U-23 2024, Hustria ingin timnya tetap merebut kemenangan.

Apalagi pelatih Borneo FC itu menilai pertemuan dengan Persib nanti akan menjadi pertandingan yang bagus. Pasalnya kedua tim merupakan penghuni peringkat pertama dan kedua di papan klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

“Di setiap kompetisi, ini selalu jadi laga yang luar biasa. Jadi kami melihat ke depan untuk itu dan kami menaruh hormat untuk kualitas dari tim Persib,” ujar Pieter Huistra di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (25/4/2024).

Menurut Pieter Huistra, Persib merupakan tim yang kuat dan dihuni pemain bagus. Kondisi ini sama seperti Borneo FC yang bahkan menduduki peringkat pertama di papan klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Borneo FC vs Arema FC

“Kami bangga akan hal itu, kami ingin memperlihatkan bahwa kami bisa melanjutkan performa tersebut. Kami memang ada beberapa pemain cedera dan beberapa pemain di timnas, jadi kami saat ini tidak dalam kekuatan penuh,” sambung Pieter Huistra.

“Tetapi ini juga bagus untuk kami memainkan pemain muda dan memberi mereka pengalaman di pertandingan seperti ini,” bebernya.

Pelatih asal Belanda ini membenarkan Borneo FC mengalami kekalahan di dua laga sebelumnya. Dibantai Madura United 0-4 dan dipermalukan Arema FC 1-2.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1639879/fajar-alfian-resmi-bercerai-dengan-muhammad-rian-ardianto-pernah-pertahankan-gelar-all-england-yij.webp
Fajar Alfian Resmi Bercerai dengan Muhammad Rian Ardianto: Pernah Back to Back Gelar All England
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/20/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto_2.jpg
Nova Arianto Minta Pemain Timnas U-17 Nikmati Laga Piala Dunia Tanpa Tekanan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement