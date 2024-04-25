Hadapi Persib Bandung, Borneo FC Tetap Patok Target Tinggi

BANDUNG - Borneo FC dipastikan bermain total saat melawan Persib Bandung di Stadion si Jalak Harupat, Kamis (25/4/2024) pukul 19.00 WIB. Pasalnya pelatih Borneo, Pieter Huistra ingin para pemainnya tetap mematok target tinggi, yakni kemenangan di setiap pertandingan.

Walau Borneo saat ini tidak dalam kekuatan penuh karena sejumlah pemainnya masih terkendala cedera serta terpanggil timnas Indonesia U-23 untuk berlaga di Piala Asia U-23 2024, Hustria ingin timnya tetap merebut kemenangan.

Apalagi pelatih Borneo FC itu menilai pertemuan dengan Persib nanti akan menjadi pertandingan yang bagus. Pasalnya kedua tim merupakan penghuni peringkat pertama dan kedua di papan klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

“Di setiap kompetisi, ini selalu jadi laga yang luar biasa. Jadi kami melihat ke depan untuk itu dan kami menaruh hormat untuk kualitas dari tim Persib,” ujar Pieter Huistra di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (25/4/2024).

Menurut Pieter Huistra, Persib merupakan tim yang kuat dan dihuni pemain bagus. Kondisi ini sama seperti Borneo FC yang bahkan menduduki peringkat pertama di papan klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

“Kami bangga akan hal itu, kami ingin memperlihatkan bahwa kami bisa melanjutkan performa tersebut. Kami memang ada beberapa pemain cedera dan beberapa pemain di timnas, jadi kami saat ini tidak dalam kekuatan penuh,” sambung Pieter Huistra.

“Tetapi ini juga bagus untuk kami memainkan pemain muda dan memberi mereka pengalaman di pertandingan seperti ini,” bebernya.

Pelatih asal Belanda ini membenarkan Borneo FC mengalami kekalahan di dua laga sebelumnya. Dibantai Madura United 0-4 dan dipermalukan Arema FC 1-2.