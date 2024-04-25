Meski Sama-Sama Sudah Lolos ke Championship Series, Bojan Hodak Laga Persib Bandung vs Borneo FC Berjalan Menarik

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengharapkan laga melawan Borneo FC di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Kamis (25/4/2024) pukul 19.00 WIB dapat berjalan menarik. Sebab meski sama-sama sudah lolos, Bojan tetap ingin melihat pertandingan yang seru di pekan ke-33 Liga 1 2023-2024 tersebut.

Ya, pelatih asal Kroasia ini memastikan target Persib di laga melawan Borneo adalah kemenangan meski timnya sudah dipastikan lolos ke championship series Liga 1 2023-2024. Pasalnya, timnya ini berkeinginan finis di peringkat dua babak reguler series.

“Besok seperti laga derby karena ini pertemuan klub berperingkat pertama dan kedua. Saya berharap ini akan menjadi laga yang menarik meski ada beberapa pemain cedera dan ada juga yang tidak fit,” ujar Bojan Hodak di Graha Persib, Bandung, Kamis (25/4/2024).

“Tapi besok saya rasa akan melakukan yang terbaik dan tidak ada tekanan untuk kedua tim karena sudah lolos,” tambahnya.

Pelatih berkepala plontos ini berharap pertandingan akan bagus untuk penonton yang akan menyaksikannya. Apalagi Persib bertindak sebagai tuan rumah.

“Kami bisa menang dan ini akan membuat kami bisa mengamankan posisi kedua,” tegasnya.