Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Arema FC Diminta Waspadai Dua Pemain Ini saat Hadapi PSM Makassar

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |13:57 WIB
Liga 1 2023-2024: Arema FC Diminta Waspadai Dua Pemain Ini saat Hadapi PSM Makassar
Para pemain Arema FC di sesi latihan bersama (Foto: Media Arema FC)
A
A
A

WIDODO C Putro memberikan komentar jelang laga Arema FC vs PSM Makassar di pekan ke-33 Liga 1 2023-2024. Sang pelatih meminta timnya mewaspadai para pemain Juku Eja terutama dua bersaudara Yance Sayuri dan Yakob Sayuri.

Dari 26 penampilan bersama PSM Makassar, Yakob Sayuri mampu menciptakan dua gol, dua asisst. Sedangkan Yance Sayuri, bermain di 29 pertandingan, dengan 2.229 menit, serta mencetak dua gol dan dua assist.

Tak hanya memiliki kecepatan, bahkan Yakob Sayuri bersaudara memiliki kemampuan tendangan jarak jauh, ketika melawan PSIS Semarang. Dimana satu dari dua golnya dicetak dari tendangan jarak jauh.

"Dan saya melihat PSM ini Yakob Sayuri bersaudara juga sangat bagus, terakhir mereka bisa mencetak syuting dari jarak jauh di Balikpapan," ucap Widodo Cahyono Putro, saat sebelum pertandingan.

Maka ia menekankan ke anak asuhnya agar mewaspadai seluruh pemain lawan yang masuk di sepertiga pertahanan. Apalagi Juku Eja, julukan PSM Makassar memiliki kemampuan tendangan jarak jauh, baik dari Yakob Sayuri, Kenzo Nambu, dan Ze Paulo.

"Perlu diwaspadai, bukan hanya pemain yang masuk di dalam sepertiga 16 pertahanan kita. Tapi pemain yang di luar itu, karena mereka punya kemampuan untuk mencetak gol dari tendangan jarak jauh," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640093/profil-luis-suazo-anak-legenda-inter-milan-calon-lawan-timnas-indonesia-di-piala-dunia-u17-2025-lyd.webp
Profil Luis Suazo, Anak Legenda Inter Milan Calon Lawan Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/01/21/mike_maignan.jpg
AC Milan Terancam Kehilangan Mike Maignan, Chelsea Siap Siaga di Garis Depan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement