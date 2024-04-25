Liga 1 2023-2024: Arema FC Diminta Waspadai Dua Pemain Ini saat Hadapi PSM Makassar

Para pemain Arema FC di sesi latihan bersama (Foto: Media Arema FC)

WIDODO C Putro memberikan komentar jelang laga Arema FC vs PSM Makassar di pekan ke-33 Liga 1 2023-2024. Sang pelatih meminta timnya mewaspadai para pemain Juku Eja terutama dua bersaudara Yance Sayuri dan Yakob Sayuri.

Dari 26 penampilan bersama PSM Makassar, Yakob Sayuri mampu menciptakan dua gol, dua asisst. Sedangkan Yance Sayuri, bermain di 29 pertandingan, dengan 2.229 menit, serta mencetak dua gol dan dua assist.

Tak hanya memiliki kecepatan, bahkan Yakob Sayuri bersaudara memiliki kemampuan tendangan jarak jauh, ketika melawan PSIS Semarang. Dimana satu dari dua golnya dicetak dari tendangan jarak jauh.

"Dan saya melihat PSM ini Yakob Sayuri bersaudara juga sangat bagus, terakhir mereka bisa mencetak syuting dari jarak jauh di Balikpapan," ucap Widodo Cahyono Putro, saat sebelum pertandingan.

Maka ia menekankan ke anak asuhnya agar mewaspadai seluruh pemain lawan yang masuk di sepertiga pertahanan. Apalagi Juku Eja, julukan PSM Makassar memiliki kemampuan tendangan jarak jauh, baik dari Yakob Sayuri, Kenzo Nambu, dan Ze Paulo.

"Perlu diwaspadai, bukan hanya pemain yang masuk di dalam sepertiga 16 pertahanan kita. Tapi pemain yang di luar itu, karena mereka punya kemampuan untuk mencetak gol dari tendangan jarak jauh," ucapnya.