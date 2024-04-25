Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Meski Sulit, Gilbert Agius Usahakan PSIS Semarang Finis 4 Besar di Liga 1 2023-2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |05:02 WIB
Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius. (Foto: Instagram/psisfcofficial)
MAGELANG – Kemenangan 2-1 atas RANS Nusantara memberikan harapan kepada PSIS Semarang untuk finis di empat besar Liga 1 2023-2024. Melihat kondisi itu, pelatih PSIS, Gilbert Agius mengaku akan berusaha semaksimal mungkin agar timnya tersebut benar-benar mampu mengamankan posisi keempat.

Bermain di Stadion Madya Magelang, Jawa Tengah, Senin 22 April 2024 malam WIB, PSIS tampil beringas melawan RANS meski diguyur hujan deras. Mereka mampu mencuri gol cepat pada menit 13 lewat Gian Zola dan kemudian menggandakan keunggulan via gol Paulo Gali di awal babak kedua.

Sayangnya, Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS- harus bermain dengan 10 orang pada menit 59 karena Alfeandra Dewangga mendapat kartu kuning kedua. RANS pun sempat mendominasi setelah itu, tetapi kemudian mereka juga kehilangan pemain pada menit 68 akibat Taufik Hidayat diganjar kartu kuning kedua. Pada akhirnya, tim tamu hanya bisa mendapat satu gol hiburan lewat tandukan Andi Irfan tepat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Hasil positif itu membuat PSIS memutus catatan buruk tak pernah menang dalam lima laga terakhir mereka di Liga 1. Agius pun yakin kemenangan atas The Prestige Phoenix -julukan RANS- akan menambah kepercayaan diri anak buahnya.

PSIS Semarang

“Tiga poin yang sangat penting bagi PSIS. Kami di 5 game terakhir tidak pernah menang. Ini bagus untuk menambah kepercayaan diri tim,” kata Agius dilansir dari laman resmi PT LIB, Kamis (25/4/2024).

“Kerja yang bagus dari para pemain, apalagi kita main di lapangan yang basah. Ini tidak mudah, tapi pemain bisa melakukannya,” tambahnya.

