Hasil PSIS Semarang vs RANS Nusantara di Liga 1 2023-2024: Menang 2-1, Laskar Mahesa Jenar Jaga Asa Lolos Championship Series

MAGELANG – Kemenangan penting sukses diamankan PSIS Semarang kala menjamu RANS Nusantara FC di pekan ke-32 Liga 1 2023-2024, pada Senin (22/4/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Madya, Magelang, Jawa Tengah, tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu tepatnya menang dengan skor tipis 2-1.

Meski cuma bisa menang tipis, hasil positif itu berhasil membuat PSIS menjaga peluang untuk lolos ke babak championships series. Saat ini PSIS duduk di peringkat lima klasemen dengan torehan 50 poin, unggul head to head atas Dewa United yang berada di bawah mereka dan berjarak tiga angka saja dari peringkat empat yang dihuni Madura United.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSIS mampu mendominasi permainan sejak awal babak pertama. Mereka menguasai pengusaan bola dan mendapat peluang pertama pada menit delapan, tetapi sepakan Septian David Maulana mengarah tepat ke pelukan kiper lawan, Hilmansyah.

Pada menit 13, akhirnya Laskar Mahesa Jenar mampu mencetak gol lewat Gian Zola. Pemain berusia 25 tahun itu mencetak gol dengan tendangan mendatarnya setelah mendapat bola liar usai pemain belakang lawan salah mengantisipasi umpan silang di mulut gawang mereka. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Tertinggal satu gol, RANS mulai meningkatkan tempo permainan. Pada menit 25, sebuah tendangan jarak jauh Ilhamsyah mengancam pertahanan lawan tetapi bola masih mengarah tipis di atas mistar gawang.

Tak lama kemudian, The Prestige Phoenix -julukan RANS- mendapatkan peluang emas setelah terjadi kemelut di kotak penalti lawan. Sayangnya, tendangan yang dilesatkan berkali-kali oleh para pemain mereka selalu bisa diblok oleh lawan di depan gawang.

Pada menit 33, PSIS kembali menebar ancaman di lini pertahanan tim tamu lewat aksi individu Taisei Marukawa yang mendrible bola dari tengah lapangan hingga ke dalam kotak penati, tetapi sepakannya terlalu lemah sehingga bisa ditangkap dengan mudah oleh Hilmansyah. Jual beli serangan pun terus terjadi di menit-menit akhir babak pertama, namun skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah tak berubah hingga turun minum.