Kisah Sedih Kiper Kena Mental Akibat Kebobolan 31 Gol dalam Satu Laga

KISAH sedih kiper kena mental akibat kebobolan 31 gol dalam satu laga menarik untuk diulas. Sebab, hal itu sungguh tidak biasa.

Bagi seorang penjaga gawang, kebobolan mungkin adalah hal yang biasa. Begitu pula untuk menang dan kalah. Namun apa jadinya apabila ia harus memungut bola dari gawangnya sebanyak 31 kali dalam satu laga?

Itulah yang terjadi pada Nicky Salapu. Ia adalah seorang pemain berkebangsaan American Samoa, sebuah negara di bagian selatan Samudera Pasifik atau berada di kawasan Oseania.

Momen Nicky Salapu kebobolan 31 gol terjadi di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2002 untuk kawasan Oseania. Kala itu, FIFA mengeluarkan aturan baru di mana setiap warga Samoa Amerika yang ingin membela negaranya wajib memiliki paspor resmi Amerika Serikat.

Ini menjadi masalah besar bagi pelatih Timnas Samoa Amerika, Tunoa Lui. Pasalnya, sebagian besar pesepakbola profesional yang ada di negara tersebut tidak memiliki paspor Amerika Serikat. Hal ini membuat mereka tidak bisa ikut serta untuk membela negaranya.

Nicky Salapu menjadi satu-satunya pemain yang masih bertahan dari skuad awal Samoa Amerika. Sedangkan 19 pemain lain harus digantikan.

Lui sempat berpikir untuk mengganti dengan skuad U-20. Namun petaka kembali menimpa saat jadwal pertandingan bersamaan dengan jadwal ujian di sekolah. Alhasil, tim U-20 pun tidak bisa membela negaranya.

Pada akhirnya, Samoa Amerika tidak lagi mencari pemain profesional melainkan berfokus mencari orang yang memiliki paspor Amerika Serikat. Mereka adalah para remaja yang suka bermain sepakbola di masa senggang.

Menjadi satu-satunya pemain profesional, Nicky Salapu mengemban beban berat dalam pundaknya. Benar saja, Samoa Amerika menjadi bulan-bulanan negara lain di mana mereka kalah 0-13 dari Timnas Fiji dan 0-8 dari Timnas Samoa Merdeka.

Dua skor mencolok itu rupanya baru permulaan mimpi buruk Nicky Salapu karena di laga berikutnya mereka harus berhadapan dengan negara kuat, Timnas Australia. Di awal laga, Samoa Amerika sejatinya bisa bertahan dengan cukup baik.

Barulah di menit ke-10, Nicky Salapu harus mengalami kebobolan pertamanya. Namun sejak gol itu, satu persatu gol terus tercipta hingga pada jeda babak pertama, mereka sudah tertinggal dengan skor 0-16.