HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nathan Tjoe-A-On Dilepas ke Timnas Indonesia U-23 Lagi, Netizen: Jadi Dong Kita Kumpulin Rempah-Rempah 2 Ton!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |09:30 WIB
Nathan Tjoe-A-On Dilepas ke Timnas Indonesia U-23 Lagi, Netizen: Jadi Dong Kita Kumpulin Rempah-Rempah 2 Ton!
Nathan Tjoe-A-On siap turun di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 besok malam. (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)
A
A
A

NATHAN Tjoe-A-On dilepas ke Timnas Indonesia U-23 lagi, netizen Indonesia siap mengumpulkan rempah-rempah sampai 2 ton untuk SC Heerenveen! Apakah kabar ini benar adanya?

Kabar baik menghampiri skuad Timnas Indonesia U-23 pada Rabu (24/4/2024) dini hari WIB. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan Shin Tae-yong mengonfirmasi Nathan Tjoe-A-On bakal kembali bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U-23.

Nathan Tjoe berada di bandara jelang berangkat ke Qatar. (Foto: PSSI)

Nathan Tjoe berada di bandara jelang berangkat ke Qatar. (Foto: PSSI)

"Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat Timnas hingga sisa Piala Asia U-23 2024," kata Erick Thohir dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Rabu (24/4/2024).

Sebelumnya, Nathan Tjoe-A-On menjadi andalan Timnas Indonesia U-23 saat mengarungi tiga laga Grup A Piala Asia U-23 2024. Mentas sebagai gelandang, pesepakbola 22 tahun ini tampil militan.

Berkat bantuan Nathan Tjoe-A-On, Timnas Indonesia U-23 lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sebagai runner-up Grup A dengan enam angka. Raihan enam angka itu didapat Timnas Indonesia U-23 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 dan menghajar Timnas Yordania U-23 dengan skor 4-1.

Namun, Kelar mengantarkan Timnas Indonesia U-23 menang 4-1 atas Timnas Yordania U-23, Nathan Tjoe-A-On di luar dugaan pulang ke Belanda untuk kembali memperkuat sang klub, SC Heerenveen. Usut punya usut, Nathan Tjoe-A-On pulang ke Belanda karena dalam lobi awal yang dilakukan PSSI, eks Pemain SBV Excelsior itu hanya dipinjam selama satu minggu atau tepatnya pada 15-21 April 2024.

