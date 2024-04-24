Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Pede Hadapi Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Saya Tahu Betul Lawan Seperti Apa!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |07:43 WIB
Shin Tae-yong Pede Hadapi Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Saya Tahu Betul Lawan Seperti Apa!
Shin Tae-yong bersama Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, penuh percaya diri menatap laga melawan Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Dia menegaskan memahami betul kekuatan lawan yang akan dihadapinya karena memang merupakan tim dari negara asalnya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Korea Selatan U-23 di babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

Timnas Indonesia U-23

Shin Tae-yong tercatat sudah dua kali menghadapi negaranya sendiri. Dua laga tersebut terjadi pada 2022, kala dirinya melatih Timnas Indonesia U-19.

Pada saat itu, Shin Tae-yong tengah menyiapkan skuadnya dengan menggelar TC di Korea Selatan untuk berlaga di Piala Dunia U-20 2023. Tetapi, ajang itu akhirnya batal digelar di Indonesia.

Namun dari dua laga uji coba kontra Korea Selatan, Timnas Indonesia U-19 harus menelan kekalahan cukup telak. Di laga pertama, Timnas Indonesia U-19 kalah telak 0-7 dan 1-5 di pertemuan kedua.

Walau begitu, Shin Tae-yong tidak merasa hasil minor tersebut menjadi tolok ukur Timnas Indonesia U-23 jelang lawan Korea Selatan U-23. Dia tetap merasa optimis menatap pertemuan kali ini.

“Ya itu uji coba saja, jangan ngomong begitu nanti makin turun suasana pemain,” buka Shin Tae-yong jelang laga kontra Korea Selatan U-23, Rabu (24/4/2024).

