2 Kunci Sukses Bali United Menang 2-1 atas Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024

DUA kunci sukses Bali United menang 2-1 atas Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024 menarik diulas. Hal ini diungkap sang pelatih, Stefano Cugurra.

Stefano Cugurra menyebut peran suporter sangat penting dalam memompa motivasi bertanding Irfan Jaya dkk di atas lapangan. Alhasil, mereka mampu mengembalikkan keadaan.

Bali United meraih kemenangan 2-1 setelah tertinggal lebih dulu dari tendangan bebas Anderson Salles di menit ke-72 yang gagal dihalau kiper Adilson Maringa. Tak ingin menanggung malu di hadapan suporter yang memenuhi tribun penonton, akhirnya tim mampu mengembalikan keadaan lewat gol Muhammad Rahmat di menit ke-88 dan Privat Mbarga di menit 90+2.

Kemenangan yang diraih Bali United FC pada pekan ke-32 Liga 1 2023-2024 membuat jalan ke babak Championship Series semakin terbuka lebar. Mereka berhasil melakukan comeback saat melawan Bhayangkara Presisi Indonesia FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Sabtu, 20 April 2024.

“Kita harus berterima kasih kepada suporter yang datang. Karena support mereka sangat penting untuk kita bisa menang meskipun lawan unggul lebih dulu,” kata Cugurra dilansir dari laman resmi PT LIB, Rabu (24/4/2024).