HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Manchester United vs Sheffield United, Erik ten Hag: 3 Poin Harga Mati!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |20:44 WIB
Jelang Manchester United vs Sheffield United, Erik ten Hag: 3 Poin Harga Mati!
Erik ten Hag meminta pasukannya meraih tiga poin krusial di laga Manchester United vs Sheffield United (Foto: Reuters/Lee Smith)
MANCHESTER Manchester United akan menjamu Sheffield United dalam laga tunda pekan ke-29 Liga Inggris 2023-2024. Pelatih Erik ten Hag menegaskan kemenangan adalah harga mati bagi timnya dalam laga tersebut.

Pertandingan itu akan digelar di Old Trafford, Manchester, Inggris, pada Kamis 25 April 2024 pukul 02.00 WIB. Bagi ten Hag, laga tersebut sangat penting mengingat Setan Merah sedang mengincar satu tempat di kompetisi Eropa.

Manchester United

Saat ini, Man United berada di peringkat ketujuh dengan perolehan 50 poin. Dengan enam pertandingan tersisa (termasuk melawan Sheffield), mereka masih bisa bertarung untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa.

Oleh karena itu, ten Hag tidak mau Harry Maguire dan kolega melewatkan sisa pertandingan tanpa kemenangan. Melawan Sheffield United, pelatih asal Belanda itu menuntut timnya meraih tiga poin.

“Menang. Dan, dalam sepak bola, yang penting adalah hasil dan kemenangan,” ujar ten Hag dikutip dari laman resmi Manchester United, Rabu (24/4/2024).

Sehubungan dengan itu, pasukan Erik ten Hag juga mempunyai peluang untuk lolos ke kompetisi Eropa (Liga Eropa) lewat jalur Piala FA. Diketahui, Man United berhasil menembus final turnamen itu dan akan berhadapan dengan seteru sekota Manchester City pada 25 Mei 2024.

Halaman:
1 2
      
