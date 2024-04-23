Shin Tae-yong Ledek Pelatih Timnas Korea Selatan U-23 meski Rekor Pertemuan yang Buruk: Hwang Sun-hong Akan Stres!

SHIN Tae-yong berani meledek pelatih Timnas Korea Selatan U-23, Hwang Sun-hong, meski memiliki rekor pertemuan yang buruk. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 pada Jumat, (26/4/2024) pukul 00.30 WIB.

Laga ini merupakan reuni antara Shin Tae-yong dengan Hwang Sun-hong. Kedua pelatih ini pernah bahu-membahu membela Timnas Korea Selatan di periode 1990-an. Selanjutnya pada 2009-2012, keduanya bertemu dalam statusnya sebagai pelatih.

(Shin Tae-yong ledek pelatih Timnas Korea Selatan U-23, Hwang Sun-hong. (Foto: PSSI)

Dalam periode tersebut, Shin Tae-yong dan Hwang Sun-hong 12 kali beradu strategi. Saat itu, Shin Tae-yong menangani Seongnam FC, sedangkan Hwang Sun-hong membesut Busan IPark dan Pohang Steelers.

Hasilnya dari 12 pertemuan itu, Hwang Sun-hong lebih unggul dengan catatan lima menang, lima imbang dan hanya dua kalah. Pertemuan terakhir tersaji di pekan ke-25 Liga 1 Korea Selatan 2012. Saat itu, Pohang Steelers racikan Hwang Sun-hong menang 3-1 atas Seongnam FC asuhan Shin Tae-yong.

Meski memiliki rekor pertemuan yang buruk dari Hwang Sun-hong, Shin Tae-yong masih berani meledek sang sahabat. Semalam, Shin Tae-yong menyaksikan laga Timnas Korea Selatan U-23 vs Timnas Jepang U-23 di matchday pamungkas Grup B Piala Asia U-23 2024.

Ada dua alasan kenapa Shin Tae-yong menyaksikan laga ini. Pertama, pelatih 53 tahun ini ingin memberi dukungan kepada Timnas Korea Selatan U-23. Kedua, Shin Tae-yong ingin menganalisis Timnas Korea Selatan U-23 yang saat itu berstatus calon lawan Timnas Indonesia U-23.