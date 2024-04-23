Jadwal Piala Asia U-23 Malam Ini di iNews: Kuwait vs Malaysia, Vietnam Tantang Uzbekistan

DUA pertandingan di laga puncak fase grup Piala Asia U-23 2024 degelar malam ini. Pertandingan pertama pertemuan antara Kuwait VS Malaysia dan Vietnam VS Uzbekistan akan dilaksanakan di Stadion Al Janoub, Al Wakrah, Qatar.

Pertandingan Kuwait VS Malaysia merupakan laga adu gengsi setelah kedua negara sama-sama tersingkir dari persaingan Piala Asia U-23 2024. Pada pertandingan sebelumnya, Malaysia menderita kekalahan usai berhadapan dengan Uzbekistan dan Vietnam dengan skor 0-2. Sementara hal yang sama juga dialami oleh Kuwait yang kalah atas Vietnam dengan skor 1-3 dan Uzbekistan dengan skor 0-5. Malaysia kini berada di peringkat ketiga di Grup D dan Kuwait berada di posisi juru kunci.

Vietnam dan Uzbekistan telah berhasil menyegel tiket lolos ke perempat final Piala Asia U-23 2024. Vietnam lolos usai sapu bersih di dua pertandingan awal dan Uzbekistan juga memastikan kelolosan ke perempat final usai memenangkan dua pertandingan yang dilakoni. Lalu diantara kedua pertandingan ini, siapakah yang akan menjadi pemenang pada laga adu gengsi dan siapakah yang akan menjadi juara pada Grup D?

Saksikan pertandingan seru Piala Asia U-23 2024, Kuwait VS Malaysia pukul 22.00 WIB dilanjutkan pertandingan untuk memperebutkan juara di Grup D Vietnam VS Uzbekistan 24 April 2024 pukul 01.00 dini hari, Live hanya di iNews.

(Wikanto Arungbudoyo)