HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara yang Punya Rataan Badan Tertinggi di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |10:38 WIB
3 Negara yang Punya Rataan Badan Tertinggi di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal!
Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

3 negara yang punya rataan badan tertinggi di Piala Asia U-23 2024 menarik diulas. Salah satunya ada rival Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal.

Ajang Piala Asia U-23 2024 terus berlanjut. Kini, turnamen yang digelar di Qatar sejak 15 April 2024 itu tengah menggelar laga-laga di matchday ketiga alias terakhir fase grup.

Sejumlah duel seru pun tersaji sejauh ini. Penampilan skuad sejumlah negara jadi sorotan karena sejumlah faktor, salah satunya lantaran punya rataan baan tertinggi di Piala Asia U-23 2024.

Lantas, siapa saja negara itu? Berikut 3 negara yang punya rataan badan tertinggi di Piala Asia U-23 2024.

3. China

Timnas China U-23

Salah satu negara yang punya rataan badan tertinggi di Piala Asia U-23 2024 adalah China. Tim ini punya rata-rata tinggi badan dengan 183,9 cm.

Pemain tertinggi di skuad Timnas China U-23 adalah Jingyong Yu dengan 201 cm. Meski punya skuad yang tangguh, Timnas China U-23 gagal bersinar di Piala Asia U-23 2024. Perjalanan mereka pun terhenti di babak penyisihan grup.

2. Australia

Timnas Australia U-23

Di urutan kedua, ada Australia. Tim ini punya rataan tinggi badan sebesar 181,4 cm. Pemain tertinggi di skuad ini adalah Patrick Beach dengan tinggi 190 cm.

Senasib dengan China, Timnas Australia U-23 juga harus terhenti di babak penyisihan grup. Bahkan, Australia U-23 harus tumbang di tangan Timnas Indonesia U-23 yang punya rataan tinggi badan di bawah mereka. Kekalahan itu terjadi di laga kedua Grup A yang berakhir dengan skor 0-1.

Halaman:
1 2
      
