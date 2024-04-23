Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Negara Ini Ngebet Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih, STY Pilih Timnas Indonesia atau Negara Lain?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |10:32 WIB
Negara Ini Ngebet Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih, STY Pilih Timnas Indonesia atau Negara Lain?
Shin Tae-yong diminta kembali menangani Timnas Korea Selatan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

MEDIA asal Korea Selatan, Donga, berharap Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA) menunjuk juru taktik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebagai pelatih Timnas Korea Selatan. Donga menilai kualitas Shin Tae-yong bakal mendongkrak performa skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan.

Nama Shin Tae-yong sedang menjadi sorotan, tak hanya di Indonesia tapi juga di negara asalnya, Korea Selatan. Sebab, STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- tak bosan-bosannya mencetak rekor bagi Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong tak bosan-bosannya mencetak rekor bagi sepakbola Indonesia. (Foto: PSSI)

(Shin Tae-yong tak bosan-bosannya mencetak rekor bagi sepakbola Indonesia. (Foto: PSSI)

Medio Januari 2024, Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sementara bulan ini, pelatih 53 tahun membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024!

Hebatnya, Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia U-23 ke Perempatfinal sebagai tim debutan dan tergabung di grup neraka! Di fase grup Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 membungkam langganan Olimpiade, Australia U-23, dengan skor 1-0.

Selain itu, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan menghajar Timnas Yordania U-23 dengan skor 4-1! Di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB, Timnas Indonesia U-23 akan menantang Timnas Korea Selatan U-23.

Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Korea Selatan U-23 akan saling bunuh di babak ini. Tim yang kalah dipastikan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638945/5-pelatih-liga-inggris-terancam-dipecat-nomor-1-arne-slot-ditendang-liverpool-yxf.webp
5 Pelatih Liga Inggris Terancam Dipecat: Nomor 1 Arne Slot Ditendang Liverpool?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/timnas_futsal_indonesia_1.jpg
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Australia Malam Ini! 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement