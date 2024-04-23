Negara Ini Ngebet Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih, STY Pilih Timnas Indonesia atau Negara Lain?

Shin Tae-yong diminta kembali menangani Timnas Korea Selatan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

MEDIA asal Korea Selatan, Donga, berharap Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA) menunjuk juru taktik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebagai pelatih Timnas Korea Selatan. Donga menilai kualitas Shin Tae-yong bakal mendongkrak performa skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan.

Nama Shin Tae-yong sedang menjadi sorotan, tak hanya di Indonesia tapi juga di negara asalnya, Korea Selatan. Sebab, STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- tak bosan-bosannya mencetak rekor bagi Timnas Indonesia.

(Shin Tae-yong tak bosan-bosannya mencetak rekor bagi sepakbola Indonesia. (Foto: PSSI)

Medio Januari 2024, Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sementara bulan ini, pelatih 53 tahun membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024!

Hebatnya, Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia U-23 ke Perempatfinal sebagai tim debutan dan tergabung di grup neraka! Di fase grup Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 membungkam langganan Olimpiade, Australia U-23, dengan skor 1-0.

Selain itu, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan menghajar Timnas Yordania U-23 dengan skor 4-1! Di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB, Timnas Indonesia U-23 akan menantang Timnas Korea Selatan U-23.

Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Korea Selatan U-23 akan saling bunuh di babak ini. Tim yang kalah dipastikan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024.