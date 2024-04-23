Respons Shin Tae-yong Setelah Timnas Indonesia U-23 Dipastikan Hadapi Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Shin Tae-yong siap tempur jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, ditodong pertanyaan oleh media asal Korea Selatan Kelar menyaksikan laga Timnas Korea Selatan vs Timnas Jepang U-23 di matchday pamungkas Grup B Piala Asia U-23 2024, Senin 22 April 2024 malam WIB. Shin Tae-yong ditanya respons setelah Timnas Indonesia U-23 dipastikan bertemu Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Lantas, apa respons Shin Tae-yong setelah mendapat pertanyaan di atas? Pelatih 53 tahun itu mengaku tak mau memberikan komentar.

(Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI

Shin Tae-yong mengaku baru akan memberikan komentar Kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB. Sebelum laga dimulai, Shin Tae-yong memilih bungkam.

“Saya tidak mau memberikan komentar atau hal lainnya. Wawancara akan digelar sesuai pertandingan,” kata Shin Tae-yong kepada Chosun.

Sebelumnya, Shin Tae-yong mencoba menghindari Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Ketimbang bertemu Korea Selatan U-23, pelatih 53 tahun itu lebih ingin melihat Timnas Indonesia U-23 bersua Timnas Jepang U-23.

Apakah ini pertanda Shin Tae-yong takut kepada Timnas Korea Selatan U-23? Tentu bukan itu alasannya.