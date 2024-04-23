Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Shin Tae-yong Setelah Timnas Indonesia U-23 Dipastikan Hadapi Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |09:58 WIB
Respons Shin Tae-yong Setelah Timnas Indonesia U-23 Dipastikan Hadapi Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024
Shin Tae-yong siap tempur jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, ditodong pertanyaan oleh media asal Korea Selatan Kelar menyaksikan laga Timnas Korea Selatan vs Timnas Jepang U-23 di matchday pamungkas Grup B Piala Asia U-23 2024, Senin 22 April 2024 malam WIB. Shin Tae-yong ditanya respons setelah Timnas Indonesia U-23 dipastikan bertemu Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Lantas, apa respons Shin Tae-yong setelah mendapat pertanyaan di atas? Pelatih 53 tahun itu mengaku tak mau memberikan komentar.

Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

(Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI

Shin Tae-yong mengaku baru akan memberikan komentar Kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB. Sebelum laga dimulai, Shin Tae-yong memilih bungkam.

“Saya tidak mau memberikan komentar atau hal lainnya. Wawancara akan digelar sesuai pertandingan,” kata Shin Tae-yong kepada Chosun.

Sebelumnya, Shin Tae-yong mencoba menghindari Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Ketimbang bertemu Korea Selatan U-23, pelatih 53 tahun itu lebih ingin melihat Timnas Indonesia U-23 bersua Timnas Jepang U-23.

Apakah ini pertanda Shin Tae-yong takut kepada Timnas Korea Selatan U-23? Tentu bukan itu alasannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639371/timnas-futsal-indonesia-gulung-australia-hector-souto-belum-puas-dengan-performa-skuad-garuda-vnw.webp
Timnas Futsal Indonesia Gulung Australia, Hector Souto Belum Puas dengan Performa Skuad Garuda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/liverpool_sukses_menghajar_aston_villa.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Liverpool Hajar Aston Villa, Chelsea Permalukan Tottenham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement