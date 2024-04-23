Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gol Pemain Timnas Indonesia U-23 Witan Sulaeman ke Gawang Yordania U-23 Mirip Gol Lionel Messi di Laga PSG vs Benfica

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |07:57 WIB
Gol Pemain Timnas Indonesia U-23 Witan Sulaeman ke Gawang Yordania U-23 Mirip Gol Lionel Messi di Laga PSG vs Benfica
Witan Sulaeman kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: AFC)
GOL Timnas Indonesia U-23 yang dicetak Witan Suleman ke gawang Timnas Yordania U-23 mirip gol Lionel Messi di laga Paris Saint-Germain (PSG) vs Benfica. Tak ayal, Witan pun banjir pujian atas aksi ciamiknya di pentas Piala Asia U-23 2024 tersebut.

Ya, penampilan apik ditunjukkan Witan dalam duel Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23 di matchday ketiga alias pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024. Bermain di Abdullah Bin Khalifa Stadium pada Minggu 21 April 2024 malam WIB, Witan berhasil menyumbangkan satu gol pada babak pertama.

Witan Sulaeman

Tepatnya di menit ke-40, Witan Sulaeman menjebol gawang Yordania U-23. Gol ini berawal dari Rizky Ridho yang melakukan overlap, lalu melakukan kerja sama dengan Marselino Ferdinan.

Kemudian, Rizky Ridho mengumpan bola kepada Witan yang melakukan pergerakan di dalam kotak penalti. Tembakan placing kaki kiri Witan Sulaeman pun membuat bola masuk ke gawang Yordania.

Gol ini membawa Timnas Indonesia U-23 makin unggul 2-0 atas Yordania U-23. Di akhir laga, skuad Garuda Muda pun menang telak 4-1.

Aksi ciamik Witan ini pun jadi sorotan besar netizen Indonesia. Bahkan, ada yang menyamakannya dengan gol Lionel Messi di laga PSG vs Benfica dalam gelaran Liga Champions.

