Daftar 8 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Ada Timnas Indonesia U-23 hingga Vietnam U-23!

DAFTAR 8 negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Ada Timnas Indonesia U-23 hingga Timnas Vietnam U-23.

Delapan tiket ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sudah dipastikan pemiliknya. Kedelapan tim itu adalah Timnas Indonesia U-23, Qatar, Korea Selatan, Jepang, Irak, Arab Saudi, Vietnam, dan juga Uzbekistan.

Timnas Indonesia U-23 diketahui sukses melaju ke babak perempatfinal dengan status runner-up Grup A. Mereka terpaut 1 poin dari tuan rumah, Qatar U-23, yang keluar sebagai juara grup usai mengemas 7 poin.

Di babak perempatfinal, Timnas Indonesia U-23 akan melawan juara Grup B, yakni Timnas Korea Selatan U-23. Timnas Korea Selatan U-23 memastikan diri jadi juara grup usai mengalahkan Timnas Jepang U-23 dengan skor 1-0 pada matchday ketiga Grup B.

Dengan hasil itu juga, Jepang U-23 dipastikan melaju ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dengan status runner-up Grup B. Mereka akan melawan tuan rumah, Qatar, di babak perempatfinal.

Lalu, di Grup C, ada Irak dan jugara Arab Saudi yang lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Irak U-23 menyabet status juara Grup C, sementara Arab Saudi U-23 menjadi runner-up grup.

Keduanya sama-sama masih menanti lawan di babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, Vietnam dan Uzbekistan sama-sama masih berebut status juara Grup D.