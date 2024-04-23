Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 8 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Ada Timnas Indonesia U-23 hingga Vietnam U-23!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |06:57 WIB
Daftar 8 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Ada Timnas Indonesia U-23 hingga Vietnam U-23!
Shin Tae-yong dan Pratama Arhan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

DAFTAR 8 negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Ada Timnas Indonesia U-23 hingga Timnas Vietnam U-23.

Delapan tiket ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sudah dipastikan pemiliknya. Kedelapan tim itu adalah Timnas Indonesia U-23, Qatar, Korea Selatan, Jepang, Irak, Arab Saudi, Vietnam, dan juga Uzbekistan.

Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 diketahui sukses melaju ke babak perempatfinal dengan status runner-up Grup A. Mereka terpaut 1 poin dari tuan rumah, Qatar U-23, yang keluar sebagai juara grup usai mengemas 7 poin.

Di babak perempatfinal, Timnas Indonesia U-23 akan melawan juara Grup B, yakni Timnas Korea Selatan U-23. Timnas Korea Selatan U-23 memastikan diri jadi juara grup usai mengalahkan Timnas Jepang U-23 dengan skor 1-0 pada matchday ketiga Grup B.

Dengan hasil itu juga, Jepang U-23 dipastikan melaju ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dengan status runner-up Grup B. Mereka akan melawan tuan rumah, Qatar, di babak perempatfinal.

Lalu, di Grup C, ada Irak dan jugara Arab Saudi yang lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Irak U-23 menyabet status juara Grup C, sementara Arab Saudi U-23 menjadi runner-up grup.

Keduanya sama-sama masih menanti lawan di babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, Vietnam dan Uzbekistan sama-sama masih berebut status juara Grup D.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/51/1639033/aftermatch-ketika-olahraga-fashion-dan-kebudayaan-bertemu-di-runway-jfw-2026-xvs.webp
Aftermatch: Ketika Olahraga, Fashion, dan Kebudayaan Bertemu di Runway JFW 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Sabar/Reza Hempaskan Jagoan Malaysia di Hylo Open 2025 dengan Kondisi Pincang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement