Barcelona Menyerah dalam Perebutan Gelar Juara Liga Spanyol 2023-2024, Usai Disikat Real Madrid 2-3

MADRID – Barcelona angkat bendera putih alias menyerah dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol 2023-2024. Hal itu terjadi usai Barcelona kalah 2-3 dari Real Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol musim ini.

Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, menyatakan Barcelona akan makin sulit bersaing dengan Real Madrid dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol 2023-2024. Sebab, poin timnya kian tertinggal saat ini.

Ya, Blaugrana -julukan Barcelona- baru saja kalah 2-3 dari Real Madrid dalam lanjutan ajang tersebut. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Senin 22 April 2024.

Xavi mengatakan Real Madrid memang makin konsisten dan pastinya akan berusaha bertahan di puncak klasemen untuk merebut gelar juara. Dia nilai target yang realistis untuk Barcelona adalah bertahan di posisi kedua klasemen Liga Spanyol 2023-2024.

Saat ini, Barcelona bercokol di posisi kedua dengan 70 poin. Sementara itu, Real Madrid menempati posisi puncak klasemen dengan 80 angka.

"Kami harus terus melanjutkan tujuan finis kedua untuk lolos ke Piala Super Spanyol," kata Xavi dilansir dari laman Barcelona, Selasa (23/4/2024).