Momen Shin Tae-yong Dapat Pelukan Hangat dari Erick Thohir hingga Skuad Timnas Indonesia U-23 Kompak Dukung Kontrak Diperpanjang

MOMEN Shin Tae-yong dapat pelukan hangat dari Erick Thohir hingga skuad Timnas Indonesia U-23 kompak dikung kontraknya diperpanjang curi perhatian. Hal ini terjadi usai Timnas Indonesia U-23 dipastikan lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Diketahui, Shin Tae-yong dibebani target untuk membawa Timnas Indonesia senior lolos 16 besar Piala Asia U-23 2023 dan Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sebelum pembahasan kontrak lanjutan dengan PSSI. Target itu pun berhasil dicapainya.

Dilansir dari laman Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyempatkan bertemu dengan skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- usai menang 4-1 atas Timnas Yordania U-23 dalam laga pamungkas Grup A Piala Asia U-23. Laga itu berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Minggu 21 April 2024 malam WIB.

Erick Thohir pun melempar pertanyaan kepada para pemain apakan setuju kontrak Shin Tae-yong diperpanjang. Ternyata, pertanyaan itu pun mendapatkan sambutan antusias para pemain.

"Jadi, Coach STY tetap bersama kami?" kata Erick Thohir.

Hal itu disambut teriakan nama, "Shin Tae-yong"dari skuad Timnas Indonesia. Pelatih itu pun dapat pelukan hangat dari Erick Thohir.

Tampaknya, Pratama Arhan dan kolega sudah sangat nyaman bersama pelatih itu. Jadi, mereka ingin Shin Tae-yong dapat lebih laman bersama Timnas Indonesia U-23 ataupun senior.