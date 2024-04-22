Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Di Hadapan Shin Tae-yong, Erick Thohir Beri Kode Perpanjang Kontrak STY Bersama Timnas Indonesia!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |12:59 WIB
Di Hadapan Shin Tae-yong, Erick Thohir Beri Kode Perpanjang Kontrak STY Bersama Timnas Indonesia!
Erick Thohir beri kode perpanjang kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

DI hadapan Shin Tae-yong, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi kode memperpanjang kontrak STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- Bersama Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong baru saja menuntaskan target yang diberikan PSSI kepadanya, yakni meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu juga menuntaskan target lain yang dibebankan PSSI kepadanya, yakni mengantarkan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Dua target tersebut pernah disampaikan Erick Thohir sebagai syarat Shin Tae-yong mendapatkan perpanjangan kontrak Bersama skuad Garuda yang berakhir pada 30 Juni 2024.

Erick Thohir beri kode perpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

(Erick Thohir beri kode perpanjang kontrak  Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Erick Thohir pun menyempatkan bertemu dengan skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- usai menang 4-1 atas Timnas Yordania U-23 dalam laga pamungkas Grup A Piala Asia U-23 semalam. Di hadapan Shin Tae-yong, ia melempar pertanyaan kepada para pemain Timnas Indonesia U-23 apakah setuju kontrak STY diperpanjang.

"Jadi, Coach STY tetap bersama kami?," kata Erick Thohir, mengutip dari akun Instagram Timnas Indonesia, @timnas.indonesia.

Hal itu disambut teriakan nama "Shin Tae-yong"dari skuad Timnas Indonesia. Pelatih itu pun mendapat pelukan hangat dari Erick Thohir.

Pratama Arhan dan kawan-kawan sudah sangat nyaman ditangani pelatih 53 tahun tersebut. Jadi, mereka ingin Shin Tae-yong lebih lama bersama Timnas Indonesia U-23 ataupun senior.

Halaman:
1 2
      
