HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Jadi Tim Debutan Kelima yang Langsung Lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23, Ikuti Jejak Malaysia hingga Palestina!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |08:51 WIB
Timnas Indonesia U-23 Jadi Tim Debutan Kelima yang Langsung Lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23, Ikuti Jejak Malaysia hingga Palestina!
Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 jadi tim debutan kelima yang langsung lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23. Sebelumnya, ada Palestina hingga Malaysia yang lebih dahulu melakukan hal tersebut.

Ya, Timnas Indonesia U-23 berhasil mencetak sejarah untuk pertama kalinya menembus babak perempatfinal Piala Asia U-23. Kepastian itu didapat usai Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan 4-1 atas Timnas Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23

Bermain di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Minggu 21 April 2024 malam WIB, pesta gol kemenangan Timnas Indonesia U-23 dibuat oleh Marselino Ferdinan (23'P, 70'), Witan Sulaeman (40'), dan Komang Teguh (86'). Sedangkan Yordania u-23, Mereka hanya bisa memperkecil kekalahan lewat gol bunuh diri Justin Hubner (79').

Meski sempat menelan kekalahan 0-2 dari Qatar di laga perdana Grup A, Timnas Indonesia U-23 mampu bangkit di dua laga selanjutnya dengan meraih kemenangan. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia U-23 lolos ke babak perempatfinal usai mengumpulkan enam poin.

Timnas Indonesia U-23 menemani Qatar yang menjadi juara Grup A. Tuan rumah, Qatar, sendiri total meraih 7 poin dari 3 laga yang dijalani.

Kini, Timnas Indonesia U-23 mencetak sejarah untuk pertama kalinya di Piala Asia U-23. Tim besutan Shin Tae-yong itu lolos ke babak delapan besar untuk pertama kalinya dalam sejarah, meski baru pertama kali berpartisipasi.

Pencapaian itu membuat Timnas Indonesia U-23 menjadi tim kelima yang berstatus debutan lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23. Sebelumnya, terdapat empat tim yang sudah melakukannya, yakni Qatar (2016), Palestina dan Malaysia (2018), serta Turkmenistan (2022).

Halaman:
1 2
      
