Meski Cetak Gol Bunuh Diri, Justin Hubner Sebut Timnas Indonesia U-23 Menang Mudah atas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024

DOHA – Bek Timnas Indonesia U-23, Justin Hubner, menyambut gembira kemenangan timnya atas Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024. Meski laga harus diwarnai oleh gol bunuh diri yang dibuatnya sendiri, Justin Hubner menyebut Timnas Indonesia U-23 sudah meraih kemenangan mudah atas Yordania U-23.

Ya, Timnas Indonesia U-23 melanjutkan tren positif di Grup A Piala Asia U-23 2024. Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Yordania U-23 di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Minggu 21 April 2024 malam WIB.

Bek kanan Yordania, Amer Rasem Adel Jamous, membuat kesalahan fatal pada menit ke-20 usai melanggar Rafael Struick di dalam kotak penalti. Marselino Ferdinan yang maju sebagai eksekutor pun sukses menjalankan tugasnya untuk membawa Timnas Indonesia U-23 memimpin pada menit ke-23.

Kemudian, Witan Sulaeman berhasil menggandakan keunggulan Timnas Indonesia U-23. Tendangannya yang mengarah ke sudut kanan gawang Yordania tak mampu dihalau kiper lawan hingga berbuah gol.

Timnas Indonesia U-23 pun kembali memperlebar jarak pada menit ke-70. Kali ini, Marselino Ferdinan melakukan kerja sama apik bersama Witan Sulaeman untuk menaklukkan Ahmad Al-Juaidi.

Setelah itu, Yordania U-23 mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-79 setelah tendangan keras Waseem Al Riyalat mengenai Justin Hubner dan membuat bola berbelok. Skor berubah menjadi 1-3 kala itu.

Tetapi kemudian, Komang Teguh menutup pesta gol kemenangan Timnas Indonesia U-23 pada menit 86. Dia berhasil melanjutkan umpan lemparan ke dalam Pratama Arhan dengan sundulannya hingga membuat bola bersarang ke gawang lawan.