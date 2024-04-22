Hasil PSG vs Olympique Lyon di Liga Prancis 2023-2024: Les Parisiens Menang 4-1 di Kandang

PARIS Saint-Germain (PSG) meraih poin penuh atas Olympique Lyon di pekan ke-29 Liga Prancis 2023-2024. Bermain di Parc des Princes, Senin (22/4/2024) dini hari WIB, Les Parisiens menang meyakinkan dengan skor akhir 4-1.

Kemenangan ini membuat pasukan Luis Enrique kukuh dipuncak klasemen sementara musim ini. PSG berada di posisi teratas dengan koleksi 66 poin atau unggul 10 angka dari AS Monaco di peringkat kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan belum genap lima menit berjalan, tim tuan rumah sudah unggul. PSG memimpin berkat gol bunuh diri Nemanja Matic pada menit ketiga.

Hanya tiga menit berselang, Lucas Beraldo menggenapkan keunggulan PSG. Tim tuan rumah memimpin dengan skor 2-0 atas Lyon.

Unggul dua gol tak membuat PSG mengendurkan serangan. Namun disisi lain, Lyon mulai menerapkan pertahanan rapat demi terhindar dari kebobolan.

Sayang, gawang tim tamu kembali bobol pada menit ke-32. Goncalo Ramos membawa PSG menjauh 3-0 atas Lyon di babak pertama.

Tim tamu kemudian memberikan gol balasan lima menit berselang. Ernest Nuamah membawa Lyon memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3.

Namun, PSG yang tampil superior berhasil kembali menambah pundi-pundi gol mereka. Goncalo Ramos kembali mencatatkan namanya di papan skor sebelum babak pertama selesai.