Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Indonesia U-23 Tinggal 2 Langkah Menuju Olimpiade Paris 2024 Setelah Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |01:18 WIB
Breaking News: Timnas Indonesia U-23 Tinggal 2 Langkah Menuju Olimpiade Paris 2024 Setelah Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024!
Timnas Indonesia U-23 tinggal 2 langkah lagi lolos Olimpiade Paris 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 tinggal 2 langkah menuju Olimpiade Paris 2024. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Shin Tae-yong lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah finis sebagai runner-up Grup A dengan enam angka. Koleksi enam angka didapat Timnas Indonesia U-23 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 dan membungkam Timnas Yordania U-23 dengan skor 4-1.

Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

(Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Marselino Ferdinan dan kawan-kawan menjadi wakil Grup A bersama Timnas Qatar U-23 yang finis sebagai juara grup dengan tujuh angka. Kelolosan ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 merupakan sejarah bagi sepakbola Indonesia.

Sebab, Timnas Indonesia U-23 langsung lolos ke perempatfinal di edisi perdana tampil di ajang dua tahunan ini. Lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 juga memperbesar peluang skuad Garuda Muda lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Sekadar diketahui, tim-tim yang finis di posisi satu, dua dan tiga Piala Asia U-23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang finis di posisi empat bakal tampil di babak playoff kontra wakil Afrika, Guinea.

Hal itu berarti, Timnas Indonesia U-23 tinggal dua langkah lagi menuju Olimpiade Paris 2024. Jika lolos ke final Piala Asia U-23 2024, skuad asuhan Shin Tae-yong dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638937/media-cup-2025-sukses-digelar-ada-andil-kolaborasi-dengan-zenzia-ihza-zcn.webp
Media Cup 2025 Sukses Digelar, Ada Andil Kolaborasi dengan Zenzia Ihza
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Fajar/Fikri Tantang Ganda Malaysia di Perempat Final Hylo Open 2025, Fokus dan Konsentrasi Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement