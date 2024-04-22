Breaking News: Timnas Indonesia U-23 Tinggal 2 Langkah Menuju Olimpiade Paris 2024 Setelah Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024!

TIMNAS Indonesia U-23 tinggal 2 langkah menuju Olimpiade Paris 2024. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Shin Tae-yong lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah finis sebagai runner-up Grup A dengan enam angka. Koleksi enam angka didapat Timnas Indonesia U-23 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 dan membungkam Timnas Yordania U-23 dengan skor 4-1.

(Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Marselino Ferdinan dan kawan-kawan menjadi wakil Grup A bersama Timnas Qatar U-23 yang finis sebagai juara grup dengan tujuh angka. Kelolosan ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 merupakan sejarah bagi sepakbola Indonesia.

Sebab, Timnas Indonesia U-23 langsung lolos ke perempatfinal di edisi perdana tampil di ajang dua tahunan ini. Lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 juga memperbesar peluang skuad Garuda Muda lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Sekadar diketahui, tim-tim yang finis di posisi satu, dua dan tiga Piala Asia U-23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang finis di posisi empat bakal tampil di babak playoff kontra wakil Afrika, Guinea.

Hal itu berarti, Timnas Indonesia U-23 tinggal dua langkah lagi menuju Olimpiade Paris 2024. Jika lolos ke final Piala Asia U-23 2024, skuad asuhan Shin Tae-yong dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024.