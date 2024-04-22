Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Resmi Perpanjang Kontrak hingga 2027 Setelah Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |00:54 WIB
Shin Tae-yong Resmi Perpanjang Kontrak hingga 2027 Setelah Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024?
Shin Tae-yong resmi perpanjang kontrak setelah Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024? (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong resmi perpanjang kontrak hingga 2027 setelah Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024? Pelatih 53 tahun ini baru saja mencetak sejarah bagi sepakbola Indonesia.

Di edisi pertama tampil di Piala Asia U-23, Shin Tae-yong langsung mengantarkan Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal! Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah finis sebagai runner-up Grup A dengan enam angka.

Witan Sulaeman cetak gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23. (Foto: PSSI)

Raihan enam angka itu didapat setelah Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 dan menghancurkan Timnas Yordania U-23 dengan skor 4-1. Timnas Indonesia U-23 terpaut satu angka dari Timnas Qatar U-23 yang keluar sebagai juara Grup A.

Selanjutnya, Timnas Indonesia U-23 akan menantang juara Grup B di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Juara Grup B akan diperebutkan Timnas Korea Selatan U-23 dan Timnas Jepang U-23 yang saling bertemu pada Senin (22/4/2024) pukul 20.00 WIB.

Laga perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dilangsungkan pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB. Satu hal yang pasti, keberhasilan ini membuat Shin Tae-yong hampir pasti mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI.

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ada dua target yang harus dicapai Shin Tae-yong jika ingin mendapatkan perpanjangan kontrak yang berakhir pada 30 Juni 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
